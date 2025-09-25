Karakaz con il brano “Bambi” inizia un nuovo percorso musicale

Karakaz torna sulle scene musicali con un nuovo singolo, intitolato Bambi. Il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 26 settembre 2025 per Island Records/Universal Music Italia.

Dopo un periodo di assenza, passato in isolamento spontaneo, l’artista lancia un brano che rappresenta l’inizio di un nuovo percorso musicale. Bambi è il primo step di un progetto più ampio caratterizzato da sonorità inedite. Questo pezzo arriva dopo la pubblicazione di diversi brani: IO (2024), Essenza Nucleo, Teatro dell’assurdo e AMERICANIMA (2023), preceduti dall’EP Carne (2022) e dai singoli Amore Carnale (2022) e Useless (2021).

Sul piano sonoro, Bambi è un punto di rottura e di rinnovamento. Fino a oggi, Karakaz si è mosso tra alternative rock e industrial. Adesso, con questo pezzo si apre a contaminazioni elettroniche inesplorate. Anticipa così un’evoluzione della sua musica verso territori sperimentali, fuori da qualsiasi schema logico. Bambi segna dunque un nuovo capitolo, in cui la ricerca sonora e personale dell’artista continua ad evolvere senza compromessi.

La canzone nasce in studio nel 2023 dapprima come un freestyle, per dare espressione ai pensieri più profondi di Karakaz. Rimasta chiusa in un cassetto fino a poco tempo fa, prende nuova vita grazie al lavoro a quattro mani con il produttore Gigi (Torba).

Bambi è un flusso di coscienza, istintivo e viscerale. E’ uno sfogo diretto in cui l’artista riversa riflessioni e immagini, senza usare filtri. Il brano non ha un tema univoco, ma è una raccolta di ciò che infastidisce Karakaz. La canzone si muove tra ironia e amarezza.

Con Bambi, l’artista continua a scavare nel proprio mondo interiore, con l’obiettivo primario di liberarsi attraverso la musica.

Foto di copertina di Eric Persona