Kamilla: la voglia di cambiamento affidandosi alla propria forza interiore in “Fumo negli occhi”

Kamilla è fuori dal venerdì 26 maggio con il nuovo singolo Fumo negli occhi un pezzo che parla del del desiderio di cambiamento che può attuarsi solo grazie alla propria forza interiore.

Camilla Guido, in arte Kamilla, è nata a Lecce il 16 agosto del 2004 e frequenta il quinto anno al Liceo classico Palmieri di Lecce. Le sue passioni sono il canto, il ballo, leggere, scrivere e dipingere… insomma, qualsiasi forma di arte la affascina.

Sin da piccola ha frequentato diverse accademie musicali salentine, partecipando a diversi concorsi canori ottenendo sempre ottimi risultati grazie al proprio carisma e alla sua voce particolare.

Il nuovo singolo di Kamilla, Fumo negli occhi, è un brano dal sound electro-pop prodotto da Luca Venturi e fuori per On The Set con distribuzione Artist first. Il pezzo è stato scritto da Giuseppe Giocondo ed arrangiato e masterizzato da TempoXso.

Ecco come lo racconta Kamilla:

“Fumo negli occhi nasce in seguito ad un periodo buio dal quale ne sono uscita vincitrice grazie ad una forza interiore mossa da una profonda voglia di cambiamento. Come dico nella canzone, “c’è alta marea, ho cancellato tutto adesso sto in apnea, tornerò a galla solo quando sarà sera”.

Del brano è online anche il video diretto da Marco D’Andragora (DamStudio) e girato a Lecce presso la Maison Boutique Antonio Tarantino. Eccolo a seguire.