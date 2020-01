Sanremo 2020 Junior Cally No Grazie, tutto quello che c’è da sapere sulla prima discussa partecipazione al Festival del trapper, difeso nei giorni scorsi anche da J-Ax.

Il nome di Junior Cally ha fatto e sta facendo discutere.

Il rapper e trapper nato a Roma nel 1991 farà il suo esordio sul palco del Teatro Ariston con No Grazie, un brano che sicuramente colpirà le platee, ma sicuramente non per quello di cui si pensa (Ne abbiamo parlato Qui con l’articolo di Monica Landro e Qui nella rubrica Rap Chiama Italia).

J-Ax, ospite a Che Tempo che Fa, ha voluto dire la sua sull’argomento, difendendo Junior Cally e il rap.

“Ti parlo più che da artista che da genitore. Io a mio figlio farò ascoltare tutto il rap anni ’90 che piace a me.

Dicono cose assurde, altro che quelle per cui stanno facendo polemica adesso per Sanremo, ma gli spiegherò il background e il contesto in cui queste cose vengono dette, come bisognerebbe sempre fare con l’arte.

L’arte non ha, soprattutto nelle canzoni, l’arroganza di educare, di sostituirsi a quello che sono gli educatori.

Non credo che una manifestazione che ha bisogno del rap per mantenersi attuale e rilevante poi si debba lamentare dei clichè. Il rap come il rock ha dei suoi clichè e delle sue scale e vanno seguite.”