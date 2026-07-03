Chi siamo quando smettiamo di identificarci con quello che facciamo? È la domanda che attraversa Todo Modo, il brano di Jungle Julia di cui è appena uscito il videoclip ufficiale. Una domanda nata durante un trasloco, tra gli scatoloni di una nuova casa romana, e diventata il cuore di una delle voci più particolari tra gli esordi di quest’anno.

Jungle Julia, nome d’arte di Giulia Covitto, è una cantautrice toscana con una scrittura ruvida e fisica, cresciuta tra la campagna della Maremma e la comunità del Cammino Neocatecumenale. È da lì che arriva il suo rapporto viscerale con la parola e con la spiritualità, e un’attitudine musicale che lei stessa descrive come rock e stonata, un modo per sputare fuori le energie e raccontare chi è. Le sue influenze parlano di PJ Harvey, Idles, Radiohead, Alabama Shakes: un mondo sonoro intimo e spigoloso insieme.

Il significato di Todo Modo

Todo Modo, scritta nell’ottobre 2023, racconta il tema del partire come ricerca di sé. Durante un trasloco nella sua nuova casa a Roma, Jungle Julia si interroga sull’appartenenza e sulle identità costruite nel tempo. La casa diventa la metafora di una gabbia le cui mura possono allargarsi fino a coincidere con il mondo intero, ma la domanda di fondo resta: chi siamo davvero, una volta tolto ciò che facciamo.

“Ho il presentimento vago, sono viva solo in viaggio, nel tragitto tra un mondo nuovo e un altro modo di vedere”, canta nel brano. E spiega: “Todo Modo parla del desiderio di partire e di capire quali sono le mie radici. Cosa è famiglia: le radici di sangue, la storia di ognuno, ma anche le radici del cuore, quelle che scegli e scavi ogni giorno con gli altri”.

Il videoclip: la Vergine di Guadalupe che chiede aiuto per ripartire

Il videoclip amplia il senso del brano attraverso una piccola storia simbolica. Al centro c’è una statuetta della Vergine di Guadalupe, principale simbolo religioso del Messico, trovata incastrata tra gli scogli di un fiume e impossibilitata a proseguire. Jungle Julia la aiuta mettendosi a fare busking: con un cartello che recita «Ayúdanos a viajar», un cappello e una borraccia, raccoglie il denaro per comprare una piccola navicella spaziale di plastica, il mezzo che permette alla statuetta di riprendere il cammino.

Al termine, la Vergine viene riportata e lasciata nello stesso punto del fiume in cui era stata trovata. Il gesto trasforma il percorso in una metafora di cura, solidarietà e rinascita, dove la performance musicale diventa un atto dal valore simbolico più che una semplice esibizione.

Todo Modo dentro il progetto Ora Nona

Todo Modo è contenuta, insieme a Le Formiche, in Ora Nona, la terza combo di inediti pubblicata da Jungle Julia. Se Todo Modo guarda al singolo individuo, Le Formiche allarga lo sguardo alla collettività, con una domanda radicale: cosa continua a unirci come esseri umani mentre epoche, tecnologie e costumi cambiano senza sosta. Tra riferimenti che vanno da Rousseau a Fabrizio De André, il brano arriva fino all’immagine di un’umanità ripiegata su sé stessa e sui telefonini.

Ora Nona si aggiunge alle prime due combo, Vespro (incentrata sull’abbandono) e Lode (il risveglio), completando il ciclo di anticipazioni. Le sei tracce delle tre combo confluiranno nell’EP d’esordio, atteso entro l’anno per Island Records / Universal Music Italia.

Il progetto ha anche una parte visiva costruita nel tempo. Le copertine dei tre episodi sono state realizzate su pellicola da Pippo Moscati e scattate davanti a tre diverse chiese milanesi, scelte per l’architettura e il rapporto con la luce più che per il valore religioso: la forma sferica della Chiesa di San Massimiliano Kolbe per Vespro, la geometria triangolare della Parrocchia di San Giovanni Bono per Lode, la Chiesa di Santa Maria Annunciata al Niguarda per Ora Nona.

Prima dell’esordio discografico, Jungle Julia ha costruito il suo percorso passo dopo passo: il bando di Officina Pasolini vinto a Roma, la formazione con artisti come Tosca e Giovanni Truppi, un brano scritto con Cristina Donà, il premio come Migliore Performance al Premio Bianca d’Aponte e, nel 2024, le selezioni di X Factor con i Marlene Kuntz e PJ Harvey. Proprio in quell’occasione è stata notata da chi sarebbe diventato il suo manager.

Jungle Julia è stata anche ospite di SPOT, il podcast di cui All Music Italia è media partner: la sua puntata uscirà prossimamente e sarà disponibile sul canale YouTube insieme agli altri episodi.