Julie: note spensierate e romantiche nel singolo d’esordio “Scie Chimiche”

E’ uscito per l’etichetta Carioca Records con distribuzione Artist First Scie Chimiche, il singolo d’esordio della giovane cantautrice siciliana Julie.

Scie chimiche è un brano pop dalle note spensierate e romantiche che può trasportare l’ascoltatore in un mondo musicale allegro e frizzante.

Il ritmo è positivo e coinvolgente. Il testo racconta di un amore giovanile vissuto con leggerezza e spensieratezza. Nel pezzo si può cogliere un dualismo costante fra elementi che si contrappongono: il dolce e l’amaro di una storia d’amore ormai giunta al capolinea. La guerra e la pace, il giorno e la notte, il presente e il passato, la terra e l’universo, la prigionia e la libertà.

Il singolo è nato durante il lockdown ed è ispirato dalla voglia di evasione e dalla nostalgia dei momenti passati.

“Scie Chimiche è il dolce e l’amaro, la guerra e la pace, il giorno e la notte, il presente e il passato, la terra e l’universo, la prigionia e la libertà.”

JULIE

Julie è il nome d’arte di Giulia Scroppo nata nel 2000 e cresciuta a Campofranco (CL), piccolo centro dei Monti Sicani.

Dall’età di 8 anni studia canto moderno e partecipa a diversi stage e masterclass, esibendosi in diverse manifestazioni e programmi televisivi locali.

Successivamente Giulia scopre il pianoforte e si ritrova a comporre le sue prime canzoni che vengono incise e curate presso il Master Play Studio seguito dalla direzione artistica di Leo Curiale che ne cura gli arrangiamenti.

A Luglio 2020 firma per Carioca Records, etichetta con la quale inizia un percorso artistico, che la porta a pubblicare il singolo Scie Chimiche.

SCIE CHIMICHE – IL TESTO

Testo e Musica di Giulia Scroppo, Leo Curiale

È passato tanto tempo da quando eravamo

Distanti ma felici, nel mondo in cui stiamo

Girati di spalle, guardando le stelle

Marciare verso pianeti di perle

Ma viaggiando anni luce via di qua

Con la finestra sul tetto

Cercando Marte dal letto

Mi prendi per la mano e punti su

Si vedon gli aeroplani da qua giù

E tutte quelle scie bianche che

Non sai se sono chimiche

E prendo con la mano un ciglio che

È caduto sul tuo viso come lacrime

Soffiando esprimo un desiderio per

Memorizzare la tua immagine

Ho scoperto che da quando non vedo la luce

Vivo ogni momento tra guerra e pace

Sfogliando le foto del nostro passato

Ripieno di panna al cioccolato

Ma viaggiando anni luce via di qua

Con le lenzuola macchiate

Dal mio rossetto baciate

Mi prendi per la mano e punti su

Si vedon gli aeroplani da qua giù

E tutte quelle scie bianche che

Non sai se sono chimiche

E prendo con la mano un ciglio che

È caduto sul tuo viso come lacrime

Soffiando esprimo un desiderio per

Memorizzare la tua immagine

E poi punti su

E poi punti su…

Mi prendi per la mano e punti su

Si vedon gli aeroplani da qua giù

E tutte quelle scie bianche che

Non sai se sono chimiche

E prendo con la mano un ciglio che

È caduto sul tuo viso come lacrime

Soffiando esprimo un desiderio per

Memorizzare la tua immagine

Mi prendi per la mano e punti su

Si vedon gli aeroplani da qua giù

E tutte quelle scie bianche che

Non sai se sono chimiche