Sanremo 2025, Jovanotti presenta il nuovo singolo “Un Mondo A Parte”

Durante la prima serata del Festival di Sanremo 2025 Jovanotti, nella veste di super-ospite, ha portato sul palco dell’Ariston un medley dei suoi più grandi successi, che ha coinvolto anche i Rockin’100.

Poi, ha presentato il nuovo singolo Un Mondo A Parte, contenuto nell’album Il Corpo Umano Vol.1, che ha debuttato in vetta alla classifica FIMI/GfK degli album più venduti della sesta settimana del 2025.

Poesia in musica, Un mondo a parte si distingue per la sua delicatezza e la sua capacità di evocare emozioni profonde. È il Lorenzo di A te, di Al chiaro di luna. Ed ecco che, sulle note calde di un pianoforte, la voce sincera di Jovanotti guida l’ascoltatore in un viaggio intimo e avvolgente, capace di toccare corde universali tra le curve imprevedibili delle relazioni.

Lascia che ti baci un’altra volta

Non come un addio, ma come un benvenuto

Benvenuta dentro alla mia vita

Entra e fanne tutto quello che vorrai

Cambiami abitudini, sposta il divano

Adottiamo un cane, un gatto o un leviatano

Occupa lo spazio grande dell’armadio

Posso diventare anche vegetariano

Metti quel canale di news alla radio

La prima notizia è sempre che ti amo

Te la canterei dal palco di uno stadio

Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo

E mentre il mondo va

E ogni giorno gira un po’ più forte

Noi due mano nella mano

Noi siamo un mondo a parte

E mentre il mondo va

E ogni giorno mischia le sue carte

Noi due sempre più lontano

Noi siamo un mondo a parte

Mano nella mano, sempre più lontano

Dio, come ti amo quando ci abbracciamo

Ovunque siamo mentre il mondo va

E va, e va, e va, e va

Prendimi le mani e stringi forte

Come trapezisti in volo sulla gente

Ti propongo il triplo giro della morte

Senza un po’ di rischio non ha senso niente

Pianta un grande albero nel vaso

Quello rosso sopra al davanzale

Questo cuore piccolo lo hai invaso

Come un grande impero coloniale

Dicono che qui nessuno si ama più

Tutti solo pensano a sé stessi

Se mi intervistasse il tizio alla TV

Io direi che siamo tutti fessi

Perché io che ho fatto dieci volte il giro

Della grande corsa, ti confesso

Che veder succedere l’amore vero

È un successo

E mentre il mondo va

E ogni giorno gira un po’ più forte

Noi due mano nella mano

Noi siamo un mondo a parte

E mentre il mondo va

E ogni giorno mischia le sue carte

Noi due sempre più lontano

Noi siamo un mondo a parte

Mano nella mano, sempre più lontano

Dio, come ti amo quando ci abbracciamo

Ovunque siamo mentre il mondo va

E va, e va, e va, e va

Mano nella mano, sempre più lontano

Dio, come ti amo

Mentre il mondo va, e va, e va, e va, e va