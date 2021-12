La Sbam! Records di Jovanotti debutta con ben 24 remix de “Il Boom”

Jovanotti 24 Remix lanciati dalla sua nuova etichetta, la SBAM! RECORDS, per il nuovo singolo, Il Boom. Dal 3 dicembre fuori i primi 12, i successivi saranno lanciati il 10 dicembre.

SBAM! Records è la nuova etichetta, “la fabbrica del ballo”, il laboratorio musicale nato dalla collaborazione tra Jovanotti e i dj e produttori Ackeejuice Rockers, con l’obbiettivo di riportare al centro di tutto il dancefloor come luogo simbolo della vita insieme, ritmo, sudore e passione.

Da oggi è disponibile la prima di due tranche di Remix, nati sulla scorta dell’entusiasmo di dodici produttori che hanno voluto festeggiare il primo pezzo di Lorenzo proponendolo, reinterpretandolo, a volte stravolgendolo secondo il proprio gusto e in base al proprio stile.

Il debutto de la SBAM! Records è avventuroso e pieno di vita, irregolare, concentrato sulla ricerca del “ritmo”, e alla fuga dalle nuove regole dettate dall'”algoritmo”. Punta dritto verso lo SBAM! Stage del JOVA BEACH PARTY, la prima occasione per portare dal vivo, in mezzo alla gente, questo selvatico e festoso progetto.

Ecco come parla di questo nuovo progetto il cantautore…

“IL BOOM sembra nato per esplodere nei possibili e impossibili remix. IL BOOM non è una canzone vera e propria, piuttosto è una scatola di montaggio, qualcosa sempre pronto a diventare altro, e in questo senso il titolo IL BOOM basta a definirlo.

Nessuno sa dove finiranno le scintille di un fuoco d’artificio, che colori appariranno nel cielo. Il mio cuore batte in quattro quarti da sempre, la consolle è la mia prima “due ruote”, che mi ha fatto sognare di partire senza meta, seguendo un battito, seguendo il boom boom boom di una cassa dritta. Amo la musica senza struttura predefinita, che fluisce come una corrente. ‘

Streaming’ vuol dire ‘fluire’ e se oggi la musica viene CONSUMATA in questa forma io devo dire che per me non si tratta di CONSUMARE ma al contrario di GENERARE. La parola ‘consumo’ non mi piace, è ora di pensarsi generatori più che consumatori. In alcune tradizioni musicali si dice che è il danzatore che crea il ritmo insieme a chi suona.

Anche nella mia personale tradizione è così, la musica è nell’aria, tra chi la suona e chi la danza. Se ascolto questi remix ad occhi chiusi appare la spiaggia di JOVA BEACH PARTY e mi sembra di volare!“.