Jovanotti Linate live. Per concludere la sua grande festa, partita nelle spiagge italiane con Jova Beach Party, Lorenzo Jovanotti ha scelto come location un’isola deserta… non convenzionale. A settembre il cantautore infatti si esibirà all’Aeroporto di Milano Linate, attualmente chiuso per il restyling delle piste.

Un’occasione per cantare in una location così particolare. In fondo non sarà un’isola e nemmeno deserta (vista l’adesione all’ultimo tour di Jovanotti), ma di sicuro sarà un’occasione unica e irripetibile da sfruttare in questo momento in cui l’aeroporto è chiuso e tutti i voli sono stati spostati su Malpensa.

L’evento avverrà sull’enorme prato all’interno dello scalo del Forlanini il 21 settembre prossimo. Con questa data a Linate Jovanotti concluderà ufficialmente il suo Jova Beach Tour che tante soddisfazioni gli sta dando (non senza qualche polemica).

Del resto dopo l’annullamento della data di Albenga a causa dell’erosione della spiaggia (vedi qui) la produzione del tour di Lorenzo lo aveva promesso…

“Recupereremo… ci sarà una grande festa finale prevista per l’ultimo giorno d’estate, sabato 21 settembre“. Solo che la festa questa volta si sposterà su un tipo di spiaggia un po’ diversa accontentando anche tutti quelli che le vacanze le hanno passate proprio in città, a Milano.

Comunicazioni sui biglietti e chiarimenti sul recupero di quelli di Albenga arriveranno nelle prossime ore, restate connessi a questo articolo per saperne di più ed intanto preparatevi per Jovanotti Linate 2019.