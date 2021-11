Jovanotti torna con “Il Boom” primo singolo del progetto che porterà a Jova Beach Party 2022

Jovanotti è pronto a tornare… il suo nuovo singolo, in uscita venerdì 19 novembre, si intitola Il Boom.

Nello stesso giorno il cantautore presenterà con una conferenza stampa il suo ritorno live nelle spiagge italiane, e non solo, con il nuovo Jova Beach Party. Nello stesso giorno verrà inoltre rilanciata l’app dedicata all’evento che conterrà novità e aggiornamenti. L’applicazione sarà disponibile gratuitamente sia per IOS che per Android.

Al suo interno sarà presente in anteprima la colonna sonora inedita di Non voglio cambiare pianeta, il docutrip a pedali che sarà disponibile, sempre dal 19 novembre, su la Jova Tv.

Il nuovo singolo è solo il primo di un lungo viaggio di canzoni che porterà verso JovaBeach.

Il Boom dura 3:15 e, come spesso capita con i brani di Jovanotti, è diventato “primo singolo” senza che fosse previsto. E’ stata la casa discografica, la Universal Music Italy, che dopo averlo ascoltato non ha avuto dubbi sul fatto che dovesse uscire subito.

Jovanotti lo descrive come un pezzo futurista, rapido che lo fa pensare alla sua tribù live che balla. Il brano sarà accompagnato da un visual video. Il brano è stato prodotto da Rick Rubin.

Ecco il post con qui Lorenzo “Jovanotti” Cherubini ha annunciato tutte le novità in arrivo a partire dal Jova Beach Party 2022 i cui biglietti saranno disponibili dalle 15:30 di giovedì.

Siete pronti? dal 19 partiamo per il grande viaggio! in quel giorno (magico) presentiamo il nuovo Jova Beach Party e racconterò tutte le novità e le innovazioni.

Quello stesso giorno uscirà un pezzo nuovo che si chiama IL BOOM (ci sarà anche un visual che sto vedendo adesso finito mentre scrivo e ora lo riguardo cento volte, è super ).

E per non farci mancare nulla venerdì 19 partirà anche la nuova app di #jovabeachparty già con delle novità gustose alla prima release (per chi l’ha già scaricata basterà aggiornarla, per chi non ce l’ha può già scaricarla ora gratuitamente sia per IOS che per android). Nell’app troverete subito anche la colonna sonora inedita e originale di #nonvogliocambiarepianeta.

A proposito del docutrip a pedali dal 19 sarà disponibile su www.jova.tv in modo che finalmente potrà essere visto da tutti anche fuori dal territorio italiano (RaiPlay è un’ottima piattaforma che ringrazio di cuore ma è visibile solo in Italia per loro questioni di diritti e in tanti mi hanno chiesto come fare per vedere la serie anche da lontano ). Insomma scusate la lungaggine ma le cose sono tante e…siamo solo all’inizio.

Ah…dal 19 pomeriggio alle 15.30 saranno disponibili i biglietti per #jovabeahcparty2022 !