Joan Thiele canta l’importanza dell’interiorità nel singolo “Bambina”

Bambina è il titolo del nuovo singolo di Joan Thiele, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 3 marzo 2020. Il brano anticipa l’uscita del nuovo Ep della cantante, prevista per il 20 marzo.

La canzone Bambina, prodotta da Joan e Zef, è stata scritta dalla stessa interprete. Si tratta del terzo pezzo in italiano che Joan Thiele lancia: arriva infatti dopo Le vacanze e Puta pubblicati nei mesi scorsi. Il pezzo (etichetta Polydor/Universal Music/Undamento) racconta come sia importante ascoltare se stessi e seguire la propria voce interiore.

Ecco come Joan Thiele presenta Bambina: “Ho scritto questo pezzo nell’estate 2018, ero al mare, a cercarmi un po’. Avevo perso tante cose, soprattutto il contatto con me stessa, con la me bambina. Quella vocina interiore che ti smuove emotivamente, quella vocina che ti fa sentire libera dal senso di colpa“. La cantante prosegue: “Avevo perso il mio istinto. Ora sono passati quasi due anni, ringrazio quella paura, perché mi ha cambiato dentro e mi ha permesso di vedere tante cose“.

Joan Thiele, in arrivo il nuovo disco

Bambina, insieme ai precedenti singoli Le Vacanze e Puta, farà parte del nuovo Ep della cantante. Il disco si annuncia caratterizzato da quel mix di pop, elettronica e influenze latino-americane che contraddistingue la produzione di Joan Thiele. Inoltre, risentirà della svolta artistica che l’interprete ha fatto nel 2019 cantando in lingua italiana. Il disco arriva dopo l’Ep d’esordio del 2016; e l’album Tango del 2018, che conteneva i singoli Armenia e Polite.

