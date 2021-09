Le due personalità di Jeyel nel nuovo singolo “Dr. Jekyll & Mr. Hyde”

Jeyel Dr. Jekyll & Mr. Hyde è il titolo del quinto singolo del giovane artista campano in uscita venerdì 3 settembre.

Di Gennaro Casciello, in arte Jeyel, cantautore classe 1996 nato a Castellammare di Stabia, vi abbiamo già parlato in passato segnalandolo anche tra gli artisti da tenere d’occhio (vedi qui).

Dal diploma al liceo scientifico conseguito nel 2015 alle blind audition di The Voice of Italy fino alla ripartenza sfruttando appieno le potenzialità social di Instagram, dove conta oltre 17.000 follower, e TikTok (oltre 260.000 seguaci).

Dopo i singoli Scusa del 2017 (prodotto da Massimo Zoara), Errore del 2019 (brano finalista ad Area Sanremo), Bella come Napoli feat. Dandy Turner (2020 oltre 700.000 stream) e Protagonista (oltre 300.000 stream su Spotify) il 2021 di Jeyel parte nel mese di settembre con un nuovo singolo.

JEYEL DR. JEKYLL & MR HYDE

Il singolo, in uscita oggi 3 settembre 2021, è un brano dalle sonorità pop/rock che descrive la doppia personalità del protagonista utilizzando come paragone il racconto gotico dello scrittore Robert Louis Stevenson, Lo strano caso di dottor Jekyll & mister Hyde.

Una canzone in cui l’artista descrive i due lati della sua personalità puntando il dito contro sé stesso e i propri difetti ma anche su una società che frettolosamente punta il dito sulle insicurezze e le incertezze delle persone con personalità sfacciate etichettandole come finte o bipolari.

Jeyel Dr. Jekyll & Mr. Hyde testo e audio

C’è una parte di me che piace a tutti solo perché è simpatica, è socievole, lei è

Ma c’è, l’altra parte di me che odia tutti solo perché è selvatica, è ingannevole lei è

Non darmi fiducia o te ne pentirai

Io non lo faccio a posta

Ho la mente contorta

Potrei cambiare comportamento e tu lo sai

Come dottor jekyll & mister hyde

Ma che mistero hai

Ma quanta roba sei

E se ti dico che condivido ciò che pensi tu

Non devi credermi mai

Perché sono proprio come dotto jekyll & mister Hyde

Questa cosa non riesco a spiegare

C’è chi dice che sono bipolare

C’è chi dice che sono incoerente

Chi invece dice malato di mente

Chissà se un giorno riuscirò a guarire

Troviamo la cura per questo malore

Io cambio pensiero ad ogni minuto

Potrei mangiare nel piatto in cui sputo

Prima dico che è bianco

Dopo dico che è nero

Prima io sono falso

Dopo sono sincero perché

Potrei cambiare comportamento e tu lo sai

Come dottor jekyll & mister hyde

Ma che mistero hai

Ma quanta roba sei

E se ti dico che condivido ciò che pensi tu

Non devi credermi mai

Perché sono proprio come dotto Jekyll & mister Hyde

Si io sono proprio come dottor Jekyll & mister Hyde