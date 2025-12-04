Jesto: “La legge dello specchio” è il primo estratto dall’album postumo

Dal 28 novembre 2025 è in rotazione radiofonica e nei digital store La legge dello specchio di Jesto. Il rapper ci ha lasciati il 31 luglio scorso; e il brano è il primo singolo estratto dal suo album postumo.

La canzone (Sony Music / Maqueta Records) è un invito all’introspezione e alla presa di responsabilità di fronte alla realtà. Hyst, fratello di Jesto, spiega che il titolo si ispira direttamente al Principio di Corrispondenza del Kybalion. Questo antico testo ermetico recita: “Come sopra, così sotto; come dentro, così fuori”. Jesto, approfondendo il pensiero del maestro moderno Neville Goddard, ha esplorato questa legge universale; ed è giunto alla convinzione che il mondo esteriore è un riflesso speculare del nostro mondo interiore.

Ne La legge dello specchio, il rapper traduce quest’idea attraverso il suo stile inconfondibile. Riflette sulla condizione umana, usando parole incisive e il suo tipico flow da freestyler. Coniuga il rap con la ricerca artistica e filosofica. Così, la canzone si presenta come un invito a guardarsi dentro e un inno alla consapevolezza, accompagnando l’ascoltatore in un viaggio dalle proprie oscurità verso la luce.

La legge dello specchio, prodotta da Fernando Alba sul beat di Pankees, è stata registrata con l’Orchestra ritmico sinfonica I.C.O. (Indipendent Cinematic Orchestral) e mixata da Maurizio Loffredo. La canzone si contraddistingue per la sua atmosfera e il forte impatto emotivo, unendo la potenza dell’orchestra con gli arrangiamenti di Fernando Alba e l’elettronica di Pankees.

Fernando Alba, produttore del brano, ricorda: “Jesto venne in studio un pomeriggio dello scorso anno e mi disse: ‘Dobbiamo fare una canzone che resti per sempre nella storia della musica’. Jesto non era solo un poeta, ma un Profeta. ‘La Legge dello Specchio’ è solo l’inizio di un viaggio straordinario che ci ha lasciato in eredità. Il futuro album resterà nella storia della musica così come voleva lui”.



Il video di “La legge dello specchio”, girato da jesto

La legge dello specchio è accompagnata da un videoclip ufficiale. Dietro la macchina da presa c’è Jesto con Gabriele Rosciglione ed il suo staff. Il video è stato girato nell’ultimo giorno di vita dell’artista. Ciò conferisce un significato ancora più profondo e simbolico a questo lavoro, in quanto è la sua ultima “performance”.