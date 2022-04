Anteprima video: Jess in “Non ci sta” dice no alla patinatura dei social dietro cui spesso ci nascondiamo

Oggi in anteprima esclusiva su All Music Italia vi presentiamo il video del nuovo singolo di Jess, Non ci sta, diretto da Francesco Maria Monti.

Jess, all’anagrafe Jessica Lorusso, è nata a Milano e sin da piccola coltiva la passione per la musica, in particolare voce e pianoforte, strumento sul quale compone le sue canzoni.

Studia canto e musica per poi affermarsi nell’ambito del teatro come attrice e interprete. Durante l’anno del lockdown riordina le canzoni scritte in precedenza e ne scrive di nuove, dando il via a un progetto discografico che l’ha vista partire con Nulla, fuori dal 14 gennaio scorso, e ora con Non ci sta.

“Non ci sta la vita dentro una storia di Instagram…

Però non mi va di non rendermi conto della verità

finché non si presenta sotto casa mia per portarmi via

Mi distruggerà”

Anteprima video: Jess Non ci sta

Lanciato lo scorso 1 aprile con Ada Music Italy, il nuovo singolo di Jess è prodotto da Alessandro Gemelli. Ecco come l’artista parla di questo singolo…

Non ci sta è una lista dei miei difetti, un atto di ammissione e coraggio tramite il quale esorto a non nascondersi dietro a quella patinatura a cui i social spesso ci sottopongono. Mentre la scrivevo ho fatto pace con le mie lune, i miei eterni dubbi amletici e la moltitudine di lacrime e urla che solo il mio cuscino fino ad oggi ha visto.

Il video di Non ci sta è emblematico di quello che Jess esprime nel testo del brano. Le sue parole vengono tradotte in immagini immediate ed eloquenti, enfatizzando quell’inevitabile dicotomia tra ciò che si vede sullo schermo di uno smartphone e ciò che accade invece nella vita reale.

La cantautrice, protagonista del video, viene ripresa in momenti di quotidianità che si alternano nella loro eterogeneità: dal risveglio alla buonanotte, la macchina da presa la segue con occhio curioso, attento, a tratti invadente, mostrando diversi lati di sé, da quello più giocoso e spensierato a quello più malinconico e vulnerabile: è proprio quest’ultimo aspetto ad essere spesso celato sui social network, luoghi per antonomasia in cui sembra doveroso nascondere le proprie inquietudini.

Ma Jess “Non ci sta” e, attraverso questo brano, abbassa senza paura la maschera della perfezione per concedersi dei momenti in cui piangere, gridare, tirare a indovinare che ne sarà di noi, con l’immensa paura di conoscere la risposta.

Riguardo al video, diretto da Francesco Maria Conti con la produzione di Snowlightpictures e l’editing a cura di Daniele Friggi, Ecco come ce lo racconta Jess:

Volevo che il video di “non ci sta” fosse un backstage della mia vita.

L’idea è partita dal voler inserire tutto ciò che non si vede sui social che fanno apparire la vita uno scorcio bidimensionale.

E il modo più vero di farlo è stato quello di raccogliere filmati rubati al mio telefono e al telefono di chi mi sta vicino tutti i giorni e renderli parte di una storia.

La storia è la vita vera, quella che non si vede da nessuna parte, fatta di piccoli gesti, di angoli antiestetici, di noia e momenti poco importanti.

In alcuni frangenti la camera sono i miei occhi e la visione che hanno del mondo, in altri sono gli occhi degli altri a vedermi davvero.

Ecco a seguire il videoclip

NON CI STA TESTO

Piango più di quanto rido

Ogni tanto al buio grido

Nell’oscurità del mio cuscino

a volte tiro a indovinare che ne sarà di me

Leggimi la mano

Potrai dirmi “che strano”

E ora che vedi ci credi che quando ti vomito addosso i pensieri miei

non sono mai finti ma seri e dosati come il mio Martini di ieri (ehi)

Forse più antipatica che pratica,

ma nella pratica ti faccio visita

E non è come vorresti, scusa

ma sono a pezzi e sento troppa paura

Non è come mi hai detto, mi hai illusa di avere un posto dove stare sicura

Non ci sta

la vita dentro una storia di Instagram

Mi resta una canzone e non so come fa

Tararirarà, tararirarà

Però non mi va

di non rendermi conto della verità finché non si presenta sotto casa mia

per portarmi via

Mi distruggerà, tararirarà

Armata di pigiama rosa fingo

di essere guerriera, ma ti mento

se ti dico che mi sento bella dentro

Fuori solo un muro sì, ma di cemento

Sono tirata da un filo

appesa alla luna con il suo sorriso

Corro sull’orbita e giro

gli occhi chiamano Terra e tu

non fingi e non sbagli

vittima dolce di tutti i miei abbagli

In fondo è una sfida brillare di luce degli altri

Non ci sta

la vita dentro una storia di Instagram

Mi resta una canzone e non so come fa

Tararirarà, tararirarà

Però non mi va

non ci sta

di non rendermi conto della verità finché non si presenta sotto casa mia

per portarmi via

Mi distruggerà, tararirarà

E non è come vorresti, scusa

ma sono a pezzi e sento troppa paura

Non è come mi hai detto, mi hai illusa di avere un posto dove stare sicura

Non ci sta

la vita dentro una storia di Instagram

Mi resta una canzone e non so come fa

Tararirarà, tararirarà

Però non mi va

di non rendermi conto della verità finché non si presenta sotto casa mia

per portarmi via

Mi distruggerà, tararirarà