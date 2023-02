Jess, dal successo a teatro con Gaudiano al nuovo singolo ‘Ciliegie’

Jess è ciò che, oggi, possiamo definire come un’artista a 360° e che non riesce a star ferma neanche per un istante, spaziando dal teatro alle classifiche musicali con estrema facilità.

Diciamo subito che probabilmente l’avrete vista in tv, infatti è stata tra le concorrenti di The Voice nel 2019 ma non aveva ancora scelto di usare un nickname. In gara, come nella vita, lei è Jessica Lorusso.

Dopo quell’esperienza, la cantante e attrice milanese ha scelto di dare una forma alle canzoni che, fino a quel momento, erano delle bozze chiuse nel cassetto e di produrle in modo da potere pubblicarle e farle ascoltare al pubblico.

‘Ciliegie’, il suo nuovo singolo, è tra questi ed è stato pubblicato qualche giorno fa chiudendo un ciclo, quello pieno di successi del 2022, e aprendone subito un altro in questo 2023 dove vuole spingere sull’acceleratore e arrivare alla definitiva consacrazione.

La canzone premia due strumenti su tutti: il pianoforte e la sua voce sono, infatti, gli unici protagonisti che vogliono richiamare la semplicità e l’essenzialità dei momenti genuini della vita.

ECCO IL SIGNIFICATO DI ‘CILIEGIE’ SPIEGATO DA JESS

Così Jess spiega ‘Ciliegie‘:

“È una canzone spontanea che nasce dai profumi e dai ricordi di un’infanzia perduta, in cui la gioia per le piccole cose era ancora una cosa importante e presente. È un inno semplice all’amore fraterno e ai legami di amicizia profonda che mantengono l’anima pura e onesta, nonostante il vorticoso mondo intorno».

Come dicevamo prima, Jess non è solo un astro nascente della musica italiana. E’ attualmente protagonista a teatro dello spettacolo ‘Una volta nella vita (Once)’, prodotto da Compagnia della Rancia e diretto da Mauro Simone, in tour nella stagione 2022/2023 in compagnia del vincitore di Sanremo Giovani 2021 Gaudiano.