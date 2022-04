Dopo un periodo di silenzio discografico torna con una bella novità Jefeo che lancia “Deja vu”

Jefeo Deja Vu testo e significato del brano con cui l’artista interrompe un lungo periodo di pausa e inaugura una nuove e importante collaborazione.

Fabio Migliano, è un giovane artista cresciuto nella provincia di Milano. Si dedica alla musica sin da ragazzo considerandosi un rapper emotivo”. Nel 2018/2019 prende parte ad Amici di Maria De Filippi e, dal maggio 2019, inizia a pubblicare musica partendo con album d’esordio che vanta collaborazioni con alcuni dei produttori più importanti della scena come Andry The Hitmaker e Sick Luke.

Ora, dopo essersi preso un periodo di pausa dall’attività discografica, Jefeo è deciso a tornare in grande stile, grazie anche alla firma con Milano Ovest, etichetta fra le più importanti della scena Rap Italiana che vanta nel suo roster artisti come Shiva e Rhove oltre a nuovi volti tra i più promettenti della scena come Delaruà e Cancun.

Jefeo Deja vu significato

Nel nuovo singolo Jefeo parla di come il fantasma di una relazione passata continui a presentarsi nel suo presente anche se lui è felicemente in un’altra relazione.

Deja Vu è un brano malinconico ma uptempo, caratterizzato da immagini e “flash” che ritraggono momenti di una relazione passata, dal quale traspare un messaggio di rinnovamento, di capacità di cambiare e superare gli ostacoli ed i periodi difficili, sia nelle relazioni che in altri ambiti.

Il tutto è supportato da una base di Kemyz.

Jefeo deja vu testo e audio

A volte ho come un deja vu

sembra che ci sia ancora tu

ma lei ha quello che non hai più

ma a volte ho come un deja vu

ho come un deja vu, ho come un deja vu

quando lei dice le frasi che dicevi tu

e in macchina è una guerra per chi metterà il bluetooth

e mi chiederà una mazza per l’ultima Winston blu

e la schiaccia per terra come hai fatto tu con me

voglio andare a 200 su un cabriolet

con la canzone che piace a te

ma è la stessa che ascoltava la mia ex

dentro me è come se

A volte ho come un deja vu

sembra che ci sei ancora tu

ma lei ha quello che non più

ma a volte ho come un deja vu

Ho come un deja vu, ho come un deja vu

quando nel letto fa i versi che facevi tu

ma adesso accanto ho un angelo anche senza gli occhi blu

so che è passato è duro in fondo da mandare giù

come al quinto shot di rum

pensa a cosa sarei ora se non avessi qua lei

sento che sto meglio ora ma anche insieme a lei

A volte ho come un deja vu

sembra che ci sia ancora tu

ma lei ha quello che non hai più

ma a volte ho come un deja vu

ho come un deja vu

A volte ho come un deja vu

sembra che ci sia ancora tu

ma lei ha quello che non hai più

ma a volte ho come un deja vu

ho come un deja vu