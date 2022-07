JE SO PAZZO Music Festival. Il contest arriva alla fase finale tra masterclass, ospiti e grandi premi

JE SO PAZZO Music Festival finale 2022. Dopo mesi di audizioni manca ormai poco alla finalissima del Contest che si terrà il 31 luglio al Parco Traiano in Corso del popolo a Grottaferrata (Roma) preceduta, a partire dal pomeriggio del 25 luglio dalle esibizioni dei ragazzi in gara.

Il noto Contest, prodotto dalla Dreaming the future, vede alla Direzione Artistica il Maestro Adriano Pennino, produttore e direttore d’orchestra.

Grottaferrata è la città che per la seconda volta ospiterà le Finali e che farà esibire i talenti di tutta Italia e di altri paesi come Malta, Svizzera, Belgio e Irlanda, dopo ben 60 audizioni e quattro semifinali.

Lo spettacolo vede in scena sia brani originali degli artisti che cover e la partecipazione di Nello Daniele, cantautore, nonché fratello del grande Pino Daniele, da quest’anno parte integrante del Progetto.

Nello sarà protagonista anche nel decretare il Vincitore del Premio Musicale Milleculure esclusivamente dedicato alla musica del compianto Pino e che vivrà la sua Finale la sera del 30 luglio.

Il programma di Je so pazzo Music Festival fino alla finale

Il Programma è ricco di eventi ed ogni sera saranno offerti Spettacoli Live a tema con Ospiti del panorama musicale italiano dal Maestro Mogol a Mario Lavezzi, dal Maestro Adriano Pennino al vocal coach Fabrizio Palma per passare all’Avv. Leopoldo Lombardi noto legale di Sony Music e X Factor fino al Vocal Coach Alex Parravano.

Molta attesa anche per le numerose Masterclass di grandi professionisti, tra cui quelli elencati qui sopra, che saranno offerte gratuitamente a tutti i partecipanti nel corso dei giorni delle Finali.

I premi in palio raggiungono un valore complessivo di €25.000. Andranno gli artisti che si aggiudicheranno i diversi titoli: al Vincitore assoluto il premio di €10.000 per l’organizzazione di un Tour di sei concerti in Italia grazie al prezioso supporto di Nuovo Imaie, e poi Borse di Studio al CET di Mogol ed alla Mirò Music School di Rosa Bulfaro.

Prezioso sarà poi il ruolo della Commissione Artistica svelata nei suoi componenti da pochi giorni con la scelta di eccellenti professionisti che assegneranno il Premio Speciale L’Onda di JE SO PAZZO.

Tra loro: