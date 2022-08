Je So Pazzo Music Festival 2022: Asia Del Prete è la vincitrice assoluta. Grande successo per la kermesse

Dopo una cavalcata durata mesi tra selezioni ed esibizioni live il JE SO PAZZO Music Festival ha eletto i vincitori dell’edizione 2022.

Dal 25 al 31 luglio Parco Traiano, a Grottaferrata (RM), ha ospitato le fasi finali della settima edizione della manifestazione per cantanti emergenti e il pubblico ha potuto assistere a numerose serate di spettacolo organizzate dal Dreaming the Future, società organizzatrice della manifestazione.

La giuria della Finale è stata presieduta dal Maestro Adriano Pennino (anche Direttore Artistico del Festival), dal cantautore e musicista Nello Daniele e da Fabrizio Palma, famoso Vocal Coach.

Je so pazzo music festival vincitori e premi

Su oltre 1.200 candidati è stata eletta vincitrice assoluta del JE SO PAZZO Music Festival la teenager triestina Asia del Prete. A lei il Primo Premio di 10.000 Euro in musica consistente nell’organizzazione di un tour di 6 date in Italia, grazie al prezioso contributo di Nuovo Imaie che ha scelto JE SO PAZZO per valorizzare i giovani artisti emergenti.

Hanno quindi vinto nella categoria Baby Viola Marie Ledda (provincia di Milano), Maria D’Amato per la categoria Junior (provincia di Napoli), Francesca Russo per la categoria Teen (provincia di Napoli), Quella Wave Duo per la categoria Rap (provincia di Roma) e Valerio Baldacci per la categoria Giovani (provincia di Livorno). E ancora Scarlet Rose per la categoria Band, Angelo Geko per la categoria Over e Tatiana Tarsia per la categoria Inediti.

Premi speciali sono stati assegnati a:

Premio ONDA DI JE SO PAZZO: Roberta Scandurra di Catania

Premio Social Media ad Alessandro Da Ros di Venezia

Premio Internazionale a Walter Iannuccilli del Belgio

Premio della Critica a Sharon Condello di Agrigento

Premio Main Sponsor a Eugenia Queirolo di Genova

Premio della Stampa a Giulio D’Alterio di Napoli

Premio miglior interpretazione a Mimì Caruso di Monza

Premio miglior testo inediti ad Alis (Alessia Picchiotti di Roma)

Premio miglior interpretazione a Mathias Raineri di Catania

Premio JE SO PAZZO a Henry, Enrico Marino di Salerno

In questa edizione anche il nuovo Premio Musicale Milleculture, dedicato a Pino Daniele, di cui Nello Daniele è il Direttore Artistico. La Finale della Prima Edizione, in cui sono stati selezionati 11 artisti in tutta Italia, si è svolta il 30 Luglio, con la giuria composta da Nello Daniele, Tony Cercola, percussionista storico di Pino Daniele e Bennato, e Valerio Gridelli, Patron di JE SO PAZZO Music Festival.

La vincitrice è Francesca Russo di Napoli.

Tra i premi assegnati… al vincitore categoria Inediti Tatiana Tarsia è stata consegnata una borsa di studio presso il CET di Mogol per una formazione artistica di 3 mesi, un Corso per autori del valore di 3.500 euro comprensivo di vitto e alloggio.

Di pari valore è la borsa di studio per un Corso per interpreti al CET vinto da Francesca Russo, prima classificata al Premio Milleculure. Roberta Scandurra, vincitrice del Premio Onda di JE SO PAZZO, assegnato dalla Commissione Artistica composta da 10 professionisti provenienti da tutta Italia (vocal coach, discografici, label…) ha invece ottenuto una Borsa di studio alla Mirò Music School di Sedriano (MI) del valore di 1.800 Euro.

Molto interessati anche i grandi addetti ai lavori del settore musicale intervenuti tra cui citiamo i grandi autori Maestro Mogol e Maestro Mario Lavezzi e il produttore multiplatino Fausto Cogliati, ma anche moltissimi altri, che sono circolati nel backstage e in platea attirati dal circolare della notizia della qualità artistica dei concorrenti in gara e dell’organizzazione impeccabile.

Tra gli artisti ospiti che si sono esibiti: Tiziano Orecchio, Benedetta Catenacci, Gianmarco Gridelli, Grace Cambria, Effetti Collaterali, Anthony Conte, Namida e Fake band.

“Un’emozione lunga 8 mesi, un’edizione bellissima con al centro i migliori artisti emergenti e la musica, adesso un po’ di riposo e poi saremo pronti già a settembre per ripartire con rinnovato entusiasmo per il progetto JE SO PAZZO Music Festival 2023“.

Queste le parole del Produttore Valerio Gridelli che in occasione della Finalissima, sul palco, ha tenuto a ringraziare uno ad uno tutto lo Staff per lo straordinario lavoro svolto, elemento imprescindibile di questo grande successo.