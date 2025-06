J-Ax col pizzetto, DJ Jad rilancia: il mito degli Articolo 31 si riaccende

J-Ax torna “Col pizzetto” e annuncia: “Sono tornato”

J-Ax è tornato. E lo fa con un monologo potente, condiviso sui social e poi messo in musica da DJ Jad, che prende il titolo di Col pizzetto. Il video lo ritrae mentre si rasa capelli e viso per ritrovare il suo look iconico. E mentre il pizzetto ricompare, il rapper annuncia: “Sono tornato”.

Il testo è un flusso di coscienza diretto, che riflette sull’identità, il tempo che passa e la pressione di dover cambiare per adattarsi. Una sorta di ego death da cui si riemerge più consapevoli, con quella faccia che, come dice lui, “mi sono guadagnato”.

A volte ci si piega piano senza rumore, come un cartello storto in mezzo al traffico spinto dal vento degli altri. A volte non te ne accorgi nemmeno, cedi alle mode, all’età, a quella voce di sottofondo che ti dice come dovresti essere, come fosse una voce che scava nell’identità. Poi succede qualcosa, una crisi, una ego death, come direbbero quelli i fighi. E ti ricordi chi sei. Forse stavo diventando un altro o forse stavo solo coprendo la mia faccia che, anche se non mi piace, è quella che mi sono guadagnato. Col pizzetto, come Dio o come il diavolo, comanda. Alla fine della corsa non vince chi si è adattato, vince chi non si è perso. Sono tornato col pizzetto. Sono tornato.

Il monologo è stato anche “messo in beat” da DJ Jad. E questo rilancio fa pensare al possibile ritorno del duo storico degli Articolo 31.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J-AX (@j.axofficial)

🎧 Guarda qui la versione musicale di DJ Jad: Reel su Instagram

Già a marzo, J-Ax aveva preannunciato il ritorno con un nuovo disco in lavorazione:

Leggi la notizia completa

Nel frattempo, il rapper ha collaborato con Strano ne La prova del nove

Leggi l’articolo

E da venerdì 27 giugno sarà in radio con Naska con il singolo Quando sarò morto, tratto dall’EP Milanconia. Il videoclip del brano, completamente realizzato con intelligenza artificiale, è un viaggio ironico tra cult come Breaking Bad, Toy Story e Futurama, con i due artisti in versione animata.