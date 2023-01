Torna Jasmine Carrisi con “Segreti”, il racconto di un amore finito e basato su promesse non mantenute

Jasmine Carrisi Segreti significato del testo del nuovo singolo della figlia Al Bano nata il 14 giugno 2001 dall’unione con Loredana Lecciso.

Il brano sarà fuori da venerdì 27 gennaio 2023 e segna il debutto di Jasmine con l’etichetta Orangle Records.

Jasmine con un padre con Al Bano cresce ovviamente con la musica in casa. All’età di dodici anni la sua passione dà vita ad una cover di Justin Bieber (As long As You Love Me).

Rilascia il suo primo singolo nel 2019, Ego distribuito da Sony Music. Dopo aver partecipato con il padre come giudice a The Voice Senior 2020 nasce la collaborazione con Clementino da cui nasce il singolo Nessuno Mai.

Dopo quella esperienza esce il successivo singolo Calamite con gli artisti Stikide, Deny k e Kiko El Crazy. Ora è tempo di un nuovo inizio musicale.

Jasmine carrisi segreti significato del brano

La produzione del brano è a cura di blame mentre il pezzo è stato scritto da Jasmine con Calma, cantautore che ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi edizione numero 21.

Segreti racconta di un amore ormai finito basato su promesse non mantenute e parole lasciate in sospeso.

Jasmine Carrisi Segreti testo e audio

In arrivo il 27 gennaio