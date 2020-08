E’ uscito Notte da leoni, il nuovo singolo del trentatreenne rapper milanese Jangy Leeon, che per l’occasione è supportato da Jack The Smoker ed Ensi.

Il brano arriva a poco più di due mesi dal singolo Santa Savina, prodotto dal gruppo tedesco degli Snowgoons, e anticipa l’album che vedrà la luce nei prossimi mesi.

Notte da leoni è un pezzo hip hop dal sapore classico, in cui si possono cogliere influenze e sonorità reggae/roots. La produzione è di Kanesh, noto aver collaborato con Dani Faiv e per Machete Mixtape 4.

JANGY LEEON NOTTE DA LEONI FEAT. JACK THE SMOKER ED ENSI

Jangy Leeon, da sempre appassionato anche di musica latina, in questo caso si cala in un’atmosfera caraibica. Nel viaggio dal sapore estivo e festoso, ha coinvolto gli amici Jack The Smoker ed Ensi.

I tre rapper, grazie anche a un ritornello melodico e un testo in cui i tre raccontano le proprie esperienze e i propri punti di vista, trasportano l’ascoltatore nel racconto di notti brave e insonni, all’insegna del divertimento.

Jangy Leeon, che oltre a essere appassionato di rap, musica latina e black, è anche tecnico del suono. Si è occupato in prima persona del mix e del master di Notte da Leoni.

L’artista pratica da anni Brazilian jiu-jitsu, MMA ealtre discipline di combattimento. Di lui abbiamo parlato Qui, quando uscì il progetto Stato Brado insieme a Truman Simbio.