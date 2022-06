Anche per i Jalisse è tempo di singolo estivo... fuori "Sveglia" accompagnato da un video colorato e ironico

I Jalisse lanciano Sveglia, il quarto estratto dall’album Voglio emozionarmi ancora uscito su etichetta Music Catcher.

Per lanciare il brano Alessandra e Fabio hanno lanciato un video leggero e divertente che li ritrae nel loro quotidiano.

Jalisse Sveglia

Sveglia, che arriva dopo l’uscita di La magia di Sanremo in featuring con gli Atmosfera Blu, è un pezzo fresco, ballabile, ritmato e spensierato che si propone di diventare ricarica di energia per la ripartenza in autunno con grandi progetti in cantiere.

Il pezzo vuole essere anche uno slogan adatto ai nostri tempi, un invito a riprendere in mano il nostro tempo cercando di farlo diventare prezioso. Il tempo va usato bene e non deve essere consumato in fretta; va goduto, assaporato e coltivato insieme agli amici e alle persone care per costruire grandi cose.

Il Video è ideato e curato da Riccardo Piovesan Hayr-Stylist per Biguine Paris e storico curatore d’immagine dei Jalisse. Le riprese e le foto sono realizzate da Luca Salamon. Grafica della cover a cura di Carlotta Pianta.

Potete vedere le gesta della coppia qui a seguire.

L’album Voglio emozionarmi ancora è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico (in questo caso mandando una mail a info@jalisse.it.

Nel frattempo i Jalisse sono in piena attività con i live estivi con la loro band e, in Sicilia, saranno ospiti di alcune date dell’Orchestra Atmosfera Blu. Prosegue inoltre con successo il format radiofonico Localitour d’Autore, distribuito a numerose radio italiane ed estere oltre ad essere podcast sul web.