25esimo no consecutivo per i Jalisse al Festival di Sanremo. Il duo svela il testo del brano presentato

E i Jalisse fanno 25, un vero e proprio record. Sono passati infatti 25 anni dalla vittoria del duo al Festival di Sanremo davanti ad Anna Oxa e Syria con Fiumi di parole.

Da allora, ogni anno, il duo ha presentato un brano al direttore artistico di turno, e ogni anno, per 25 anni la loro canzone non è stata giudicata idonea per partecipare alla gara.

Per la precisione a “rifiutarli” sono stati: per quattro volte Mario Maffucci (Direttore artistico dal 1998 al 2001) e Pippo Baudo (Direttore artistico nel 2002, 2003, 2007 e 2008), tre volte Gianmarco Mazzi (dal 2010 al 2012), Carlo Conti (dal 2015 al 2017) e Amadeus (dal 2020 al 2022), due volte Paolo Bonolis (nel 2005 e nel 2009), Fabio Fazio (nel 2013 e 2014) e Claudio Baglioni (2018 e 2019), una volta Tony Renis (nel 2004) e Giorgio Panariello (2006),

Lo scorso anno il duo pubblico un lungo sfogo, quest’anno invece i Jalisse hanno deciso di scrivere solo poche righe…

Lo scorso anno scrissi una lunga lettera sulle 24 consecutive esclusioni dei Jalisse dal Festival di Sanremo. Rolling Stones Italia e molte altre testate rimbalzarono la notizia, fino ad RTL News pochi giorni fa… Oggi sono 25 i brani e 25 le esclusioni dal Festival, ma questa volta lascio parlare le persone. E tornano in mente le pagine dello storico giornalista e vice direttore del celebre Tv Sorrisi e Canzoni Gigi Vesigna (nel libro con la prefazione di Antonio Ricci), La famosa ripartenza non è per tutti; noi Jalisse non abbiamo spazio sul pentagramma del Festival di Sanremo, ma si può parlare di noi e fare citazioni.

Il duo, che in passato ha pubblicato alcune delle canzoni scartate, ha deciso quest’anno di pubblicare alcuni messaggi dei fan a loro favore e il testo del brano scartato, È proprio quello che ci manca.

Quale canzone abbiamo presentato quest’anno per Sanremo 2022? Un brano sulla ricerca di noi stessi e su cosa dobbiamo ricordare per tornare ad essere chi eravamo: titolo “E’ proprio questo quello che ci manca”, ecco il testo di Ale e Fabio per festeggiare i 25 anni dalla vittoria del Festival di Sanremo 1997 (e 30 anni di vita insieme).

Ecco a seguire il testo dell’inedito della canzone… a noi viene da dire una cosa. Fossi Amadeus, solo per perseveranza dei due musicisti, che continuano comunque a portare avanti le loro attività, musicali e non, io li chiamerei nelle vesti di ospiti.

E’ PROPRIO QUESTO QUELLO CHE CI MANCA (inedito dei jalisse per il Festival di Sanremo 2022)

E’ proprio questo quello che ci manca

eravamo sporchi e con i vestiti rotti

col vento che spazzava via i capelli sciolti

e il fango sulla faccia di una lunga storia

Senza una lira in tasca ed era nel ’50

rincorrevamo nuove vie di uscita noi

nel dopoguerra di una vita dura, vita

che ancora adesso è dura

in questa nostra sfida quotidiana

guardo allo specchio io e vedo il sogno mio e

non è irraggiungibile

E’ proprio questo quello che ci manca

il pane duro che non hai mai avuto

le scarpe rotte che non hai portato

la toppa ai pantaloni che non hai cucito mai

Di quelle tavolate di polenta e sugo

le corse a nascondino per trovare un buco

e farsi dire “preso” da una mano come un laccio

e una carezza si trasforma nel tuo primo bacio

guarda allo specchio adesso tu, prenditi il sogno tuo

che non è irraggiungibile

E’ proprio questo quello che ci manca ancora

tornare a stringerci e da mille siamo uno

Che siamo gente in cerca di una luce dentro la foresta

anche costasse giorni di digiuno

Basta guardare i nostri genitori stanchi

e i nostri nonni che ormai vivono distanti

come ridevano quando erano bambini

e come un volo di gabbiani

verso la felicità

Se è veramente questo quello che ci manca

torniamo a rivederci come in un film muto

in bianco e nero c’è il colore del passato

ed il calore del futuro che ci sta aspettando fuori…

Tana.