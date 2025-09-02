In attesa di X Factor Jake La Furia dichiara : “A 50 anni dirò addio al rap, non voglio diventare una macchietta”

Jake La Furia, membro storico dei Club Dogo e icona del rap italiano, nell’intervista rilasciata a La Repubblica ha sorpreso i fan annunciando che a 50 anni smetterà di fare rap.

Francesco Vigorelli è senza ombra di dubbio uno dei padri del rap italiano stimato da tutta la scena. L’esordio avvenne con i Sacre Scuole (1999) e il successo arrivò con i Club Dogo – con cui ha pubblicato 8 album fino al ritorno del 2024 – dal 2013 ha intrapreso la carriera solista, firmando 5 dischi, tra cui Musica commerciale, 17 con Emis Killa e il recente Fame (2025). In totale ha pubblicato 14 album ufficiali.

Jake La Furia: “Non voglio diventare una macchietta”

Con il suo stile diretto e il sarcasmo milanese che lo ha sempre contraddistinto, Jake ha spiegato i motivi della scelta di smettere con il rap a 50 anni:

“Continuare col rap? Per diventare una macchietta col cappellino e il collanone? Anche no. Uno può levarsi dai riflettori e restare nello spettacolo facendo altro.”

Il paragone con leggende del rock, ancora sul palco a 80 anni, non lo convince: “Non sei eterno, fra poco non ci sarai più. Io non voglio diventare ridicolo”.

Dal rap alla tv: il futuro tra X Factor e nuovi progetti

L’addio al rap non significa sparire dalle scene, ci sono vari modi per mettere la propria esperienza al servizio degli altri.

Per esempio Jake La Furia sarà ancora protagonista in tv: l’11 settembre tornerà dietro al tavolo dei giudici di X Factor 2025, insieme a Francesco Gabbani, Achille Lauro e Paola Iezzi, con Giorgia alla conduzione.

Per lui si apre un nuovo capitolo fatto di televisione e altri progetti creativi: dall’idea di un podcast con aneddoti dietro le quinte fino al sogno, non troppo nascosto, di cimentarsi in un genere diverso, come il country.

Il rapper si è detto preoccupato per il futuro dei propri figli in Italia, rivelando di averli iscritti a una scuola inglese per prepararli a un possibile percorso all’estero:

“Nel momento in cui vogliono fare la valigia e andare, vanno.”

Insomma Jake La Furia si prepara a una nuova fase della sua carriera… ma prima bisognerà aspettare il 2029, anno in cui festeggerà i suoi primi 50 anni.