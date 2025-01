Jake La Furia torna con “FAME”: il nuovo album prodotto da Night Skinny

Il 31 gennaio, Jake La Furia, uno dei pilastri del rap italiano, è pronto a tornare in scena con FAME, il suo nuovo album prodotto da Night Skinny. Pubblicato da Epic Records Italy/Sony Music Italy, l’album è già disponibile in pre-order qui.

“FAME” arriva dopo un anno di trionfi per Jake La Furia: dalla reunion dei Club Dogo, che ha portato a un album omonimo certificato doppio disco di platino, passando per 10 date sold out all’Unipol Forum e un concerto evento allo Stadio San Siro di Milano. Jake si è inoltre distinto come giudice nell’ultima edizione di X Factor, dove ha mostrato tutta la sua ironia e preparazione e dove tornerà il prossimo anno.

L’annuncio del nuovo album è stato anticipato da immagini suggestive sui social, con una Milano tra le fiamme in uno scenario apocalittico, che hanno lasciato intuire l’arrivo di qualcosa di grande.

FAME non è solo un ritorno alle origini, ma un manifesto musicale che esplora in modo crudo e onesto la società contemporanea, mantenendo intatta l’urgenza comunicativa che ha sempre contraddistinto l’artista.

jake la furia nel nuovo album ha ancora “fame”

Il nuovo album segna un ritorno alle radici per Jake, che ha scelto di firmarsi con il nome che lo ha accompagnato agli inizi della carriera. Le produzioni di Night Skinny, tra i producer più apprezzati della scena, accompagnano barre incisive e testi che raccontano storie di ambizione, riscatto e denuncia sociale, sempre con lo stile inconfondibile di Jake La Furia.

Il disco è arricchito da collaborazioni con alcuni dei nomi più influenti del panorama musicale italiano: Rose Villain, Artie 5ive, Kid Yugi, Nerissima Serpe, Ernia, Noyz Narcos, Tony Boy, Papa V, anice, Bresh e Alborosie. Questi featuring aggiungono sfumature e potenza a un progetto che spazia tra sonorità diverse, mantenendo il rap al centro.

Ecco la tracklist:

Back Like Cooked Crack Diego Armando Ambition Money on my mind (feat. Rose Villain & Artie 5ive) Viagra (feat. Kid Yugi) 64 no brand Cucchiaino (feat. Nerissima Serpe) Milano Bloody Money (feat. Ernia) Cocco 24 (feat. Noyz Narcos, Tony Boy, Papa V) Con uno sguardo (feat. Tony Boy) Andiamo al mare (feat. anice) Generazioni (feat. Bresh) Danza della pioggia (feat. Alborosie)

L’album sarà disponibile nei seguenti formati:

CD : standard, CD Mud Cover, CD autografato, CD Mud Cover autografato

: standard, CD Mud Cover, CD autografato, CD Mud Cover autografato Vinile: LP Grigio, LP Cover Arancione, LP Grigio autografato, LP Cover Arancione

Le versioni autografate di CD e vinili saranno in esclusiva sul Sony Music Store.

Foto di copertina di Asia Michelazzo fornita dall’ufficio stampa Help Media.