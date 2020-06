Jack The Smoker nuovo album. Sono passati 4 anni dall’uscita di Jack Uccide, l’album che in molti considerano come la prova di maturità di Jack The Smoker (ne abbiamo parlato Qui). Ora l’artista ha annunciato sui social l’imminente arrivo di un nuovo progetto discografico.

Jack uccide fu pubblicato nel marzo del 2016 dalla Machete Empire Records con distribuzione Sony Music. Anticipato dai singoli 666 e Burial, l’album era prodotto da Low Kidd, Retraz, Mace, Mordecai, Ceri, Shablo, Big Joe, Denny the Cool, Davide Ice e Pherro e le collaborazioni con Gemitaiz & Madman, Salmo, Nitro, Noyz Narcos, Ntò ed En?gma.

L’uscita del nuovo album è stata annunciata dallo stesso rapper con un video e un post sui social.

“Vecchia vs nuova, real vs fake, venduti vs sottovalutati.. alla fine se siamo ancora qui è perché ci piacciono le barre, le punchline, la scrittura. Alla fine conta solo il rap. Il mio nuovo disco fuori il 03 luglio.”

Il nuovo album fuori il 03 luglio.

L’annuncio dell’uscita il 3 luglio del nuovo album di Jack The Smoker è stato affidato a un video nel quale l’artista ha dichiarato: