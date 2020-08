E’ uscito il nuovo singolo di Jack James Rockin’. Per l’occasione l’artista vicentino è accompagnato da Brenda Carolina Lawrence, la cantante italo americana che lo scorso anno ha partecipato a The Voice of Italy.

Rockin’ (Thaurus / Cosmophonix Production / distribuzione Universal Music Italia) arriva dopo il buon riscontro dei singoli Capo branco, Eva Kant, Lunatico e Chilometri feat. Manuella (Qui la nostra videointervista all’artista).

Rockin’ arriva dopo la pubblicazione di Giovani, brano uscito lo scorso maggio che segna l’inizio della collaborazione artistica con Cosmophonix Production.

Il brano si caratterizza per sonorità esplosive e sperimentali, che strizzano l’occhio al sound d’oltreoceano, ma dove non manca l’impronta stilistica di Jack James. La sua vocalità riconoscibile dal primo ascolto e la sua versatilità lo confermano come uno degli esponenti più rappresentativi della scena new pop italiana, lontano da ogni definizione di genere ed etichetta,

JACK JAMES ROCKIN’ FEAT. BRENDA CAROLINA LAWRENCE

Il singolo è accompagnato da un videoclip energico ed elegante diretto dal regista Peter Marvu e che vede protagonisti Jack e Brenda Carolina in un’atmosfera che ricorda il film Scarface.

“Rockin’ è il frutto di un periodo di vita che potremmo definire ‘fast life’. Ogni giorno in un posto diverso, con persone diverse ed in situazioni completamente diverse, l’una dall’altra. Da quest’esperienza ho tratto una conclusione: ognuno nel suo piccolo può essere una vera rockstar. Ho scelto di collaborare con la mia amica e collega Brenda Carolina Lawrence, perché riesce ad apportare al brano quella dualità che ricercavo e colpisce con la sua grandissima voce. “Rockin’” punta un po’ lo sguardo al sound americano, ma resta al contempo sempre coi piedi ben piantati nella nostra amata Italia.”

Queste le parole di Jack James per descrivere il nuovo singolo.