J Lord, il nuovo talento partenopeo torna con un nuovo brano. Ecco “Addo Staje”

J Lord, rapper classe 2003, a quasi un anno di distanza dalla pubblicazione del singolo VADO FUORI torna in scena con un brano dai toni più scuri ed energici dal titolo Addo Staje, fuori il 5 maggio.

La produzione è di Starchild, che torna al suo fianco dopo aver curato alcune delle produzioni dell’apprezzato album di debutto del rapper No Money More Love, pubblicato lo scorso anno.

Nel complesso siamo di fronte a un nuovo esperimento di pura trap e rime per J Lord, che si è affacciato al grande pubblico da poco e che ha già conquistato numeri importanti.

Su Spotify, tutti i suoi brani presenti in Top 10 hanno superato il milione di stream, anche se è pur vero che 9 su 10 lo vedono come spalla in brani prodotti e pubblicati da altri artisti ben più affermati di lui.

Una strategia, questa applicata a J Lord, che sembra molto simile a quella applicata in questi anni a Rose Villain. Featuring continui per far tenere fresco nella mente degli ascoltatori il nome dell’artista e, ogni tanto, fargli pubblicare un brano come main artist.

Fatto questo e cementati numeri e hype, poi, si passa al lancio vero e proprio del progetto con quello che, potenzialmente, è l’album dell’esplosione definitiva.

Una strada che sembra chiara e che, adesso, si amplia proprio con Addo Staje che avvicina J Lord alle sonorità sempre più aperte ed estive di questo periodo.

J Lord e la sua visione di napoli

Il rapper di origini ghanesi ma nato e cresciuto a Napoli rema controcorrente riportando al centro della sua musica un singolo che riflette la realtà della vita di quartiere e delle sue dinamiche veloci e adrenaliniche.

Un tema già visto e rivisto all’interno del genere musicale di riferimento di J Lord ma che lui riesce ad arricchire grazie all’anima partenopea che, ultimamente, è esplosa a dismisura.

J Lord è fra i rapper più talentuosi saliti alla ribalta negli ultimi anni e il suo vissuto, le sue emozioni e le sfide di ogni giorno si sviluppano nel suo flow e nelle rime ad incastro che si adattano perfettamente a beat di diversa natura con grande versatilità.