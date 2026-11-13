A pochi mesi dall’uscita dell’EP d’esordio “Stable Music”, Ivanbi torna con un nuovo singolo. Si intitola “Poco tempo” ed è disponibile da venerdì 13 novembre per Atlantic Records Italy / Warner Music Italy.

Il brano segna un nuovo capitolo per l’artista catanese e mette al centro una riflessione personale sul rapporto tra la vita prima e dopo l’arrivo della musica. Attraverso un racconto introspettivo, Ivanbi ripercorre la propria crescita e il lavoro fatto per costruire la sua identità, guardando con maggiore consapevolezza alle ambizioni future.

“Poco tempo” rappresenta così un punto di ripartenza: l’attenzione si sposta dalla ricerca di una crescita esteriore a una dimensione più personale, legata alla maturazione artistica e alla definizione della propria direzione.

Da “Stable Music” a un nuovo capitolo

Il singolo arriva dopo “Stable Music”, EP d’esordio che ha raccolto diverse sfumature dell’identità di Ivanbi, alternando brani dal carattere street a momenti più intimi. Tra le tracce del progetto ci sono “500 CV”, prodotta da Kermit e legata all’orgoglio per le proprie origini, e “Horses”, costruita attorno all’immagine dei cavalli come simbolo di riscatto e forza.

Il percorso dell’artista era già emerso in precedenti pubblicazioni come “Underdog” e “Piano di fuga”, fino alle diverse prospettive raccontate in “Flip Flop” e “Zaino Gucci”. Con il nuovo singolo, Ivanbi riprende quel filo e porta il racconto su un piano più introspettivo.

Accanto alla musica, l’artista ha sviluppato anche un’identità visiva riconoscibile, affidata a videoclip dall’impronta cinematografica e a una cura particolare per regia, fotografia ed estetica. Un elemento che accompagna il racconto delle sue origini e delle ambizioni che guarda a realizzare.

Con “Poco tempo”, Ivanbi inaugura quindi una nuova fase del proprio percorso, partendo da un bilancio personale e da una maggiore consapevolezza della direzione da seguire.