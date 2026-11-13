MamboLosco torna sulle coordinate trap con Tutta la notte, il nuovo singolo in uscita venerdì 13 novembre per Atlantic Records Italy / Warner Music Italy. Il brano arriva dopo il progetto Yacht Club e la pubblicazione di Burro Salato, riportando al centro le sonorità che hanno caratterizzato una parte importante del percorso del rapper vicentino.

La nuova traccia punta su un sound tagliente, sul flow riconoscibile dell’artista e su un ritornello immediato, costruito per rimanere in testa. Una nuova uscita che prosegue la direzione intrapresa dopo la parentesi estiva e da club, senza allontanarsi dalle coordinate più familiari della sua musica.

Da Yacht Club al ritorno alle sonorità trap

Con Yacht Club, MamboLosco aveva scelto di esplorare una direzione diversa rispetto alle sue precedenti produzioni, avvicinandosi a sonorità house e dance e a un immaginario legato alla nightlife e alle feste in spiaggia. Un progetto che guardava anche a Honestly, Nevermind di Drake e che lasciava spazio a una dimensione più vicina alla musica da club.

Il disco contava tredici tracce, con la presenza di Niky Savage e Kidd Keo come unici ospiti. Le altre undici canzoni erano affidate esclusivamente a MamboLosco, protagonista di un progetto che aveva segnato una parentesi differente nella sua discografia.

Dopo Burro Salato, il rapper torna quindi a concentrarsi sulla trap con Tutta la notte. Il nuovo singolo sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 13 novembre.

Foto: Ufficio stampa