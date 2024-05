La campagna acquisti di Warner Music Italy continua con Mambolosco e Bello Figo

Continua a crescere il numero di artisti che scegli di affidare le proprie uscite discografiche alla Warner Music Italy. Tra le ultime firme annunciate ci sono quelle di Mambolosco e Bello Figo.

Se fino ad un anno e mezzo fa la casa discografica con sede in piazza della Repubblica a Milano stentava nelle classifiche di vendita, streaming e in quelle radiofoniche, con l’arrivo di Pico Cibelli nelle vesti di CEO, e con quello di Gianluca Guido, Eleonora Rubini e Marco Masoli al seguito, le cose sono decisamente cambiate al punto che Sanremo 2023 vedeva solo due artisti Warner in gara, l’edizione 2024 ne ha visti ben 12 a cui si aggiungeva la vincitrice, in distribuzione con ADA/Warner, Angelina Mango.

Una crescita costante che le ha permesso di essere più che competitiva con le altre due major discografiche, Sony e Universal.

Tutte le new entry di Warner Music italy

Nel corso dell’ultimo anno e mezzo Warner Music ha annunciato una serie di firme importanti. Sono entrati infatti nel roster artisti della major Geolier, Rose Villain, Fedez, i Kolors, Gabry Ponte e ancora Lele Blade, Artie 5ive, CoCo, Luchè, Coma_Cose, Morgan ma anche giovani artisti come Cioffi e la vincitrice dell’ultima edizione di Amici, Sarah.

Tra l’altro tutti e tre i primi classificati dell’ultimo edizione di Amici escono con Warner. Oltre a Sarah ci sono infatti Petit e Holden in distribuzione.

Non solo, Warner ha chiuso un’importante collaborazione con Eclectic Music Group di Stefano Clessi mentre ADA Music, distribuzione ufficiale guidata da Davide D’Aquino ormai prossima a festeggiare il terzo compleanno della divisione italiana, è diventato distributore unico delle uscite de LaTarma Records.

Le ultime due firme, come dicevamo in apertura, sono arrivate proprio in questi giorni. Dopo Mambolosco, già uscito con un nuovo singolo, passa a Warner dopo aver pubblicato da indipendente il suo ultimo disco, uno degli artisti più divisivi del rap italiano, Bello Figo.

Tra l’altro uscirà con Warner Music Italy, come svelato durante la finale di Amici di Maria De Filippi, anche il nuovo singolo di Cristiano Malgioglio.