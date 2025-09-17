17 Settembre 2025
di
Lorenza Ferraro
News
Condividi su:
17 Settembre 2025

IvanBi presenta “Underdog”: uno street anthem che omaggia la sua Catania

Il brano sarà accompagnato da un videoclip girato in parte al mercato ittico di Catania

News di Lorenza Ferraro
IvanBi Underdog
Condividi su:

In uscita venerdì 19 settembre per Warner Music Italy, Underdog è il nuovo singolo del rapper catanese – classe 2003 – IvanBi, che negli scorsi giorni ha voluto omaggiare la città in cui è cresciuto girando alcune riprese del videoclip del brano al mercato ittico di Catania e regalando ai presenti delle confezioni di pesce spada, uno dei simboli culturali più forti dell’isola, in cui era inciso il titolo del brano.

IVANBI PRESENTA IL NUOVO SINGOLO “UNDERDOG”

Termine che identifica chi, nonostante le difficoltà, lotta per affermarsi e raggiungere il successo, Underdog è un vero e proprio street anthem – in cui le strofe crude, taglienti e cariche di significato si alternano ad un ritornello martellante – e punta ad essere l’inno del riscatto di IvanBi e della sua gente.

Ed eco che con la frase iconica “Sono quello dell’isola” il rapper non solo offre un biglietto da visita a chi non lo conosce ancora ma, soprattutto, rende trasparente il messaggio che vuole trasmettere, restituendo in rima tutte le esperienze vissute.

IvanBi Cover Underdog

CHI è IVANBI?

Con uno stile autentico, diretto e personale, IvanBi debutta nel panorama musicale italiano nel 2025 con il brano Facciamo In Fretta. Poi, il suo nome diventa virale grazie ai successivi singoli – Randagi e G&V, presente nella Top 15 della playlist Viral 50 Italia su Spotify – che spopolano su TikTok, diventando la colonna sonora di centinaia di video virali.

All Music Italia

Articoli più letti

Loghi di Sony Music, Universal Music, Warner Music, Amici e X Factor usati da Caronte Music Group 1

Caronte Music Group, loghi di major e talent nei contenuti promozionali. L’inchiesta di All Music Italia
Pagelle nuovi singoli italiani del 12 settembre 2025 2

Pagelle nuovi singoli 12 settembre 2025: Sarah e Mida molto bene, Achille Lauro la copia di se stesso
eroCaddeo sul palco di X Factor 2025 durante l’audizione con l’inedito Punto 3

X Factor 2025: Chi è eroCaddeo? La storia musicale del cantautore pop che ha conquistato i giudici con “Punto”
Alter Anima durante le audition di X Factor 2025 canta Pippetta e a nanna 4

X Factor 2025: dopo le "Carote" di Nuela, Alter Anima è pronto a diventare virale con "Pipetta e a nanna"
Giorgia presenta il nuovo singolo Golpe 5

Giorgia, il nuovo singolo “Golpe”: un atto di coraggio scritto da Petrella, Dardust e Calcutta
Il Volo live nei palasport 2026 6

Ai TIM Music Awards Il Volo annuncia il ritorno live nei palasport italiani nel 2026
Damiano David The First Time testo significato traduzione 7

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Gianna Nannini e Fabrizio Giannini annunciano la nuova collaborazione di management 8

Fabrizio Giannini è il nuovo manager di Gianna Nannini
Il cantante Pier C, nome d’arte di Piercesare Fagioli, concorrente di X Factor 2025 9

X Factor 2025: la storia di Pier C, il cantante che ha commosso i giudici con Chandelier
Emanuele Aloia durante la promozione del singolo Singapore – PLUTONE 10

"Singapore – PLUTONE": il tradimento, con un pizzico di ironia, secondo Emanuele Aloia

Cerca su A.M.I.