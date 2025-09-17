IvanBi presenta “Underdog”: uno street anthem che omaggia la sua Catania

In uscita venerdì 19 settembre per Warner Music Italy, Underdog è il nuovo singolo del rapper catanese – classe 2003 – IvanBi, che negli scorsi giorni ha voluto omaggiare la città in cui è cresciuto girando alcune riprese del videoclip del brano al mercato ittico di Catania e regalando ai presenti delle confezioni di pesce spada, uno dei simboli culturali più forti dell’isola, in cui era inciso il titolo del brano.

IVANBI PRESENTA IL NUOVO SINGOLO “UNDERDOG”

Termine che identifica chi, nonostante le difficoltà, lotta per affermarsi e raggiungere il successo, Underdog è un vero e proprio street anthem – in cui le strofe crude, taglienti e cariche di significato si alternano ad un ritornello martellante – e punta ad essere l’inno del riscatto di IvanBi e della sua gente.

Ed eco che con la frase iconica “Sono quello dell’isola” il rapper non solo offre un biglietto da visita a chi non lo conosce ancora ma, soprattutto, rende trasparente il messaggio che vuole trasmettere, restituendo in rima tutte le esperienze vissute.

CHI è IVANBI?

Con uno stile autentico, diretto e personale, IvanBi debutta nel panorama musicale italiano nel 2025 con il brano Facciamo In Fretta. Poi, il suo nome diventa virale grazie ai successivi singoli – Randagi e G&V, presente nella Top 15 della playlist Viral 50 Italia su Spotify – che spopolano su TikTok, diventando la colonna sonora di centinaia di video virali.