Dopo il successo di “Caramella” Ivan Granatino torna con “Spengo il Cell” con Teresa Langella

Ivan Granatino Spengo il cell testo audio e significato del nuovo singolo con Teresa Langella in uscita il 21 maggio sugli store digitali e in radio dal 28 maggio.

L’artista urban torna con un brano che sa di estate e di voglia di leggerezza, in collaborazione con l’attrice, influencer e cantante Teresa Langella. Già Tik Tok lo ha premiato chiedendo una collaborazione, dopo il successo della scorsa estate Caramella, con oltre 250.000 video.

Ivan Granatino Spengo il cell testo e significato

Spengo il cell di Giovanni Granatino e Vincenzo Pezzella che accompagnerà la prima parte d’estate, è un pop reggaeton, dalle sonorità prettamente estive su un argomento ancora considerato “scottante”, ma molto attuale e concreto di una storia d’amore clandestina. Queste le parole di Ivan Granatino:

“Sicuramente la voglia è proprio quella di trasmettere ‘il sole’ a livello musicale con un tematica molto attuale: l’amante. Contento anche di fare questa esperienza con Teresa, diversa dal mio normale mondo e a quanto noto molto amata dal grande pubblico e anche con grandi doti vocali”.

Teresa Langella invece

“Felicissima di tornare a cantare di nuovo che è una delle mie prime passioni e convinta di aver scelto uno degli artisti campani più professionali e con una grande genialità. Mi sono divertita molto e spero di divertire anche il mio pubblico e quello di Ivan“.

Il video rispecchia appieno da parte del regista Ferdinando Esposito (Action Film), il mood del pezzo:

“Non sono i soldi che possono fare la felicità di una persona, ma solo l’amore vince su tutto“.

In una location esclusiva che ricorda il mondo latino e della cultura reggaeton in generale, è narrata una storia d’amore fuori dai canoni classici in una chiave passionale del tutto inedita. Ivan e Teresa sono parte integrante del video, ma non i protagonisti.

La storia gira attorno ad un mezzadro, interpretato da Enock Balotelli, il quale si innamora della moglie del rozzo e ricco latifondista, Claudia Paglialungala modella dell’ultima serata del Festival di Sanremo 2021, dedito alle sue terre e poco alla famiglia e alla moglie in particolare.

Il brano esce su etichetta Napule Allucca/Believe digital.

Spengo il Cell Testo

Tu stai con me tu non sei mio marito ma me chiamme tutte e notte perché vuoi solo me

E poi diventi pazzo quando dico che non posso uscire o stare con te

E se mi chiami di nuovo ti giuro prendo e spengo il cell

Cosi stasera sto con lui pure se nella mia mente ci sei te

La storia è la stessa che quando non mi chiami sai ci perdo la testa

inventati una scusa e dopo un’altra diversa

da soli siamo vento però insieme tempesta

lo so che non puoi però quando vuoi ci provi

e mi prendi la testa come dopo due gin tonic

non so cosa ci trovi, con me scaldi i motori

la differenza è il tempo come gli orologi nuovi

Tu stai con me tu non sei mio marito ma me chiamme tutte e notte perché vuoi solo me

E poi diventi pazzo quando dico che non posso uscire o stare con te

E se mi chiami di nuovo ti giuro prendo e spengo il cell

Cosi stasera sto con lui pure se nella mia mente ci sei te

Mi chiedo se così, così stai bene

Siamo sempre soli, soli anche insieme

Cambierei anche posto ma non conviene

Yeeah, quindi tutto bene

Un dos tres, tipo pasito bailante

Tutto ok, però è un casino l’amante

Non vorrei che ti vedessero con me

Ma non ti metterei da parte

Tu stai con me tu non sei mio marito ma me chiamme tutte e notte perché vuoi solo me

E poi diventi pazzo quando dico che non posso uscire o stare con te

E se mi chiami di nuovo ti giuro prendo e spengo il cell

Cosi stasera sto con lui pure se nella mia mente ci sei te

Ja nun fa accussi, primm nun può parlà ma po’ me rice sì

Tu nun me fai campà, tu nun me fai capì

Si quand stamm nziem nun esist nient e po te n’ea fuì

E quando ti allontani, giuro mi confondi e non so più chi sei, non so come fai

A pensare a me quando ti stringe lui

Tu stai con me tu non sei mio marito ma me chiamme tutte e notte perché vuoi solo me

E poi diventi pazzo quando dico che non posso uscire o stare con te

E se mi chiami di nuovo ti giuro prendo e spengo il cell

Cosi stasera sto con lui pure se nella mia mente ci sei te