Mentre i vari tormentoni estivi lanciati dagli artisti italiani in forze alle major discografiche si danno battaglia, c’è una canzone che i grossi media stanno trascurando, un grande successo indipendente… Caramella di Ivan Granatino.

Del resto siamo in momento storico, a nostro avviso criticabilissimo sia chiaro, dove per capire se un artista ha ottenuto successo o meno bisogna guardare anche i numeri degli stream di Spotify, il numero di condivisioni su TikTok e le visualizzazioni del videoclip del brano.

E quest’estate, in mezzo a colossi di Sony Music, Warner Music e Universal Music, una piccola etichetta, la Napule Allucca, si è fatta strada grazie alla semplicità del brano Caramella.

Ivan granatino caramella. I numeri

In soli due mesi, nonostante le uscite importanti dell’estate, l’artista pop urban Ivan Granatino, ha collezionato grandi risultati.

Tra topic e videoclip ufficiale sono oltre 10.000.000 le visualizzazioni su YouTube. Al momento gli stream sul solo Spotify hanno superato quota 3.200.000 e sono presenti 250.000 video su TikTok con oltre 100.000.000 dì views.

Non solo, il brano è entrato anche nella Top 50 di Amazon music, ha toccato la #3 delle tendenze su YouTube, il primo posto nella viral di TikTok e la Top 10.

E ancora, nella Top 20 di YouTube a livello nazionale e nella Top 100 a livello internazionale, la Top 100 di Shazam e la Viral di Tim.

Ed ora? In attesa che chi si occupa di musica si accorga di questi risultati Ivan Granatino, di recente impegnato anche come attore e compositore di colonne sonore, uscirà a fine settembre con una collaborazione importante per il suo secondo singolo, mentre l’album arriverà nel 2021.

L’artista terrà anche un unico concerto estivo quest’anno all’Arena Virgilio di Gaeta il 21 Agosto 2020.

Il concerto, supportato da Radio Spazio Blu, vedrà in open act giovani artisti della scena indie e rap : Jeyel, Digame, Paky Ge Plug e sul palco anche il rapper Bl4ir.

Qui per i biglietti dello show.