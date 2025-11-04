4 Novembre 2025
Ivan Cattaneo DUE.I non è il suo testamento artistico ma di vita

"Sono ben 50 anni di carriera e sentivo davvero la voglia di raccontare me stesso (...) attraverso la mia fantasia che non vuole mai arrendersi all’età"

Ivan Cattaneo nuovo progetto DUE.I
Ivan Cattaneo ha lanciato il suo nuovo progetto multimediale, esclusivamente in fisico DUE.I (Azzurra Music)

L’uscita è stata anticipata dal lancio e dalla pubblicazione del video di Indifeso ed in radio e in digitale del nuovo singolo Saffo-Love.

Ivan Cattaneo ha realizzato un lavoro composito e trasversale, pensato per superare le barriere tra i linguaggi espressivi. DUE.I è un’opera che riunisce musica, letteratura, arte visiva e videoarte in un unico contenitore creativo, confermando la vocazione sperimentale e la natura duttile dell’artista, da sempre figura atipica e innovativa della scena culturale italiana.

Libertà e sarcasmo sono i due elementi a supporto del tema della diversità che intrecciano la sua dimensione artistica e la realtà in modo unico ed estremamente personale.

Ivan Cattaneo presenta così il progetto:

“Non saprei come meglio descrivere questo lavoro al quale ho lavorato per quasi 8 lunghi anni. Il mio discografico Marco Rossi lo ha descritto come uno scrigno musicale e io credo che sia vero, un totale-insieme di tutto ciò che da sempre faccio: musica, pittura, video, racconti, aforismi, aneddoti, fotografia e tanto altro.

Non mi sono mai considerato solo un cantante, per me è stato molto più faticoso farmi capire ed accettare sia nell’Arte che nella vita.

Solo pochi mi hanno davvero compreso e hanno lottato insieme a me in questi miei primi 50 anni di carriera. Uno di questi era Nanni Ricordi, padre di tutti i cantautori. Forse sono troppo attivo o forse non faccio nulla di davvero importante per il mercato, ma ciò che creo mi rende felice: a volte questo mi basta.

Spero tanto possa fare felici anche voi, entrando vertiginosamente nel mio strampalato mondo, ma senza paracadute e pre-giudizi o altri freni inibitori”.

Ivan Cattaneo – DUE.I

DUE.I si divide in due parti speculari, che corrispondono alle due anime del progetto: Titanic-Orkestra e Un Mammifero che Canta. Il volume (21×28 cm) racchiude 5 supporti – 4 CD e 1 DVD – che ne completano la struttura di opera d’arte multimediale.

  • Titanic-Orkestra è un concept album che reinterpreta la vicenda del celebre transatlantico attraverso 24 personaggi immaginari. Ognuno dei quali prende voce in una delle 24 canzoni inedite scritte e interpretate dall’artista.

Le storie dei protagonisti si mescolano tra loro e vengono narrate in musica e parole fondendosi in un’unica dimensione poetica. Questa prima parte include 2 CD audio con i brani inediti e 1 DVD che raccoglie i Tableau-Mouvants, lavori di videoarte realizzati dallo stesso Ivan Cattaneo e dedicati a ciascun personaggio, a testimonianza della sua ricerca continua sul rapporto tra suono e immagine.

  • Capovolgendo il volume si entra invece nella seconda parte intitolata Un Mammifero che Canta. Un’autobiografia che ripercorre i 50 anni della sua carriera. Cattaneo si racconta attraverso aforismi, poesie, racconti, fiabe surreali, opere pittoriche e fotografie, costruendo un autoritratto visionario e autentico, dove l’ironia diventa lo strumento per smorzare e allo stesso tempo amplificare la forza del messaggio.

2 CD audio completano il progetto: il primo raccoglie 19 brani storici del suo repertorio, riarrangiati e ricantati, mentre il secondo propone i successi revival che lo hanno reso popolare al grande pubblico, tra i quali Zebra a Pois, Una Bambolina che fa no no no e Il Geghegè.

“‘Titanic-Orkestra’ e ‘Un mammifero che canta’ li considero quasi un mio testamento artistico, ma visti i contenuti anche un testamento di vita. Sono ben 50 anni di carriera e sentivo davvero la voglia di raccontare me stesso, ma anche tutto il mondo che nel frattempo è davvero molto cambiato, attraverso la mia fantasia che non vuole mai arrendersi all’età, che in Arte non è necessariamente letale. Grazie per essere stati complici disinibiti di tutte le mie espressive follie”.

