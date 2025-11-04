Ivan Cattaneo DUE.I non è il suo testamento artistico ma di vita

Ivan Cattaneo ha lanciato il suo nuovo progetto multimediale, esclusivamente in fisico DUE.I (Azzurra Music)

L’uscita è stata anticipata dal lancio e dalla pubblicazione del video di Indifeso ed in radio e in digitale del nuovo singolo Saffo-Love.

Ivan Cattaneo ha realizzato un lavoro composito e trasversale, pensato per superare le barriere tra i linguaggi espressivi. DUE.I è un’opera che riunisce musica, letteratura, arte visiva e videoarte in un unico contenitore creativo, confermando la vocazione sperimentale e la natura duttile dell’artista, da sempre figura atipica e innovativa della scena culturale italiana.

Libertà e sarcasmo sono i due elementi a supporto del tema della diversità che intrecciano la sua dimensione artistica e la realtà in modo unico ed estremamente personale.

Ivan Cattaneo presenta così il progetto:

“Non saprei come meglio descrivere questo lavoro al quale ho lavorato per quasi 8 lunghi anni. Il mio discografico Marco Rossi lo ha descritto come uno scrigno musicale e io credo che sia vero, un totale-insieme di tutto ciò che da sempre faccio: musica, pittura, video, racconti, aforismi, aneddoti, fotografia e tanto altro.

Non mi sono mai considerato solo un cantante, per me è stato molto più faticoso farmi capire ed accettare sia nell’Arte che nella vita.

Solo pochi mi hanno davvero compreso e hanno lottato insieme a me in questi miei primi 50 anni di carriera. Uno di questi era Nanni Ricordi, padre di tutti i cantautori. Forse sono troppo attivo o forse non faccio nulla di davvero importante per il mercato, ma ciò che creo mi rende felice: a volte questo mi basta.

Spero tanto possa fare felici anche voi, entrando vertiginosamente nel mio strampalato mondo, ma senza paracadute e pre-giudizi o altri freni inibitori”.

Ivan Cattaneo – DUE.I

DUE.I si divide in due parti speculari, che corrispondono alle due anime del progetto: Titanic-Orkestra e Un Mammifero che Canta. Il volume (21×28 cm) racchiude 5 supporti – 4 CD e 1 DVD – che ne completano la struttura di opera d’arte multimediale.

Titanic-Orkestra è un concept album che reinterpreta la vicenda del celebre transatlantico attraverso 24 personaggi immaginari. Ognuno dei quali prende voce in una delle 24 canzoni inedite scritte e interpretate dall’artista.

Le storie dei protagonisti si mescolano tra loro e vengono narrate in musica e parole fondendosi in un’unica dimensione poetica. Questa prima parte include 2 CD audio con i brani inediti e 1 DVD che raccoglie i Tableau-Mouvants, lavori di videoarte realizzati dallo stesso Ivan Cattaneo e dedicati a ciascun personaggio, a testimonianza della sua ricerca continua sul rapporto tra suono e immagine.

Capovolgendo il volume si entra invece nella seconda parte intitolata Un Mammifero che Canta . Un’autobiografia che ripercorre i 50 anni della sua carriera. Cattaneo si racconta attraverso aforismi, poesie, racconti, fiabe surreali, opere pittoriche e fotografie, costruendo un autoritratto visionario e autentico, dove l’ironia diventa lo strumento per smorzare e allo stesso tempo amplificare la forza del messaggio.

2 CD audio completano il progetto: il primo raccoglie 19 brani storici del suo repertorio, riarrangiati e ricantati, mentre il secondo propone i successi revival che lo hanno reso popolare al grande pubblico, tra i quali Zebra a Pois, Una Bambolina che fa no no no e Il Geghegè.

“‘Titanic-Orkestra’ e ‘Un mammifero che canta’ li considero quasi un mio testamento artistico, ma visti i contenuti anche un testamento di vita. Sono ben 50 anni di carriera e sentivo davvero la voglia di raccontare me stesso, ma anche tutto il mondo che nel frattempo è davvero molto cambiato, attraverso la mia fantasia che non vuole mai arrendersi all’età, che in Arte non è necessariamente letale. Grazie per essere stati complici disinibiti di tutte le mie espressive follie”.

Clicca su Continua per la tracklist di Due.I