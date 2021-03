Iuman: ritmo inarrestabile, metriche taglienti e voglia di riscatto nel nuovo singolo “OK?”

Dopo il crudo racconto di cronaca e la denuncia contenuta in Storia di un blindato, è ora uscito in digitale OK?, il nuovo singolo dell’artista cremonese Iuman (Bounce Records / distribuzione Believe).

Il brano, prodotto da Sarto, si caratterizza per un ritmo inarrestabile, metriche taglienti e con un messaggio che evoca una forte voglia di riscatto.

Questo sfogo si snocciola su un tappeto strumentale totalmente inaspettato. Su un ritmo sostenuto che richiama gli ambienti di ritrovo e le sonorità club, in cui il divertimento e la leggerezza sono protagonisti, le rime di Iuman arrivano con violenza a rompere gli equilibri a partire dal titolo, OK?, perché “non è davvero tutto OK”.

Tra metriche cattive e dirette e voglia di riscatto, l’artista rivendica diversi passaggi della sua carriera, ripensando ai live con la band e sottolineando il suo cambiamento, puntando il dito contro chi gli ha fatto perdere tempo e pazienza.

Non solo: l’artista si allontana anche da chi, della sua generazione, considera la musica solo un gioco.

“Voglio distaccarmi da quelli che hanno scelto la via del lavoro fisso e del rap come hobby. Per me è sempre stato l’opposto: fai il rap nella vita, e nei momenti brutti risolvitela.”

IUMAN

Iuman, nome d’arte di Simon Borchardt, è un rapper nato nel 1998 a Cremona.

Inizia il suo percorso musicale nel 2013 con una serie di progetti con il nome di Zayman.

Nel 2018 viene pubblicato il suo primo progetto ufficiale con Zay & the Brazzorv dal titolo Caricature EP. Successivamente, nel 2019 pubblica il singolo Respira feat. D-Verse per la label indipendente Bounce Records e con il supporto di Macro Beats.

Dopo il lockdown il suo progetto musicale assume una chiave diversa, più diretta e legata alle origini della propria storia di scrittura.

Vicino all’ambiente e al pubblico del rap italiano, torna a farsi conoscere per i suoi testi con la partecipazione al nuovo mixtape di DJ Chiskee per Bounce Records/ Futura.fm e con una serie di singoli pubblicati a fine 2020, tra cui Lockdown e Io non sono.

A gennaio del 2021 pubblica il singolo Storia di un blindato, prodotto da gheesa: una denuncia esplicita nei confronti di un’aggressione vissuta in prima persona da parte delle forze

dell’ordine.