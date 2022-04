Iside: il nuovo singolo Luna Nera (“Un inno alle anime notturne) esce il 15 aprile

Gli Iside tornano con una nuova canzone. Dopo aver pubblicato il loro primo album Anatomia di Cristallo, dove ci hanno raccontato le loro storie di amicizia e i loro amori tormentati, i ragazzi pubblicheranno venerdì 15 aprile su tutte le piattaforme di streaming e negli online store il singolo Luna Nera.

Il pezzo, che potete pre-salvare a questo link, è stato definito come “un dialogo disperato con la luna”. Il brano è ambientato in una notte che inquieta e allo stesso tempo è grande fonte di ispirazione. Si tratta di una forma di preghiera alla luna nera, che da sola si staglia in alto nel cielo guardando dall’alto il mondo e la gente che si innamora. Può essere però anche una consigliera, fonte di luce e speranza in una notte troppo buia.

Ecco come gli Iside hanno raccontato il significato della canzone

“Luna Nera rappresenta una notevole evoluzione del sound e della scrittura. Il brano è un inno alle anime notturne che, nella vana ricerca di dare un senso alla loro esistenza, diventano dei devoti del satellite terrestre sperando di trovare delle risposte”. La nuova canzone degli Iside verrà presentata in anteprima dalla band giovedì 14 aprile, in occasione di uno speciale concerto al Tunnel Club di Milano che si terrà a pochissime ore dall’uscita del brano, allo scoccare della mezzanotte.

Chi sono gli Iside: la biografia completa del gruppo

Iside è una band composta da Dario, Daniele, Dario e Giorgio, quattro ragazzi di Bergamo uniti da una profonda amicizia. Il loro percorso si unisce in maniera naturale incrociandosi per i corridoi della scuola con la maglia della stessa band rock.

La loro musica rappresenta la sintesi tra diverse influenze e infiniti scenari, dove ogni componente del gruppo dà il suo contributo. Gli ascolti e gli spunti sono tanti: da Brockhampton, Frank Ocean, Mk Gee, Toro y Moi fino a Flume, Chet Faker e Mura Masa.

La band si è fatta conoscere particolarmente a partire dal 2020, quando il progetto Iside è stato selezionato tra i 12 progetti italiani di RADAR ITALIA, il programma globale di Spotify (per la prima volta in Italia) nato per supportare i migliori talenti della scena musicale emergente del nostro Paese.

Il loro debutto discografico è avvenuto nel 2021, con la pubblicazione del disco Anatomia Cristallo, anticipato dai singoli Margherita V11 e Pastiglia v7 e che ha incluso successivamente nella sua tracklist Mostro v1.