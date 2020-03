Irene Grandi Tour sospeso.

A mezzo comunicato stampa il management dell’artista annuncia che il Grandissimo Tour, la serie di live della cantautrice toscana che sarebbe dovuto partire il 5 marzo dal Largo Venue di Roma, è sospeso.

Da quanto si apprende nella nota al momento non è viene annunciato il nuovo calendario dell’Irene Grandi tour, seguiranno maggiori informazioni appena saranno disponibili.

Irene Grandi è reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2020 dove è tornata in gara con Finalmente io, pezzo firmato per lei da Vasco Rossi e Gaetano Curreri.

In contemporanea è arrivato nei negozi il repack del best of della cantautrice, Grandissimo.