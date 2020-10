Sarà in radio dal 23 ottobre nuovo singolo di Irene Grandi Quel Raggio Nella Notte, tratto dall’album Grandissimo (Cose Da Grandi / Artist First), uscito un anno fa (ne abbiamo parlato Qui).

Dopo un Festival di Sanremo che l’ha vista protagonista grazie al brano Finalmente Io, Irene torna con un pezzo dalle sfumature blues.

Quel Raggio Nella Notte è stato scritto da Mario Amato ed è una storia d’Amore Universale, che illumina la notte di un mondo privo di veri valori e che è capace di colmare il vuoto esistenziale, attraverso parole di conforto e fiducia.

L’arrangiamento è stato curato da Antonio Filippelli in una chiave contemporanea e con un gusto britannico, assecondando una melodia che ricorda i migliori autori degli anni Sessanta.

“Mi ha toccato fin dal primo ascolto, mi emoziona ogni volta che lo canto e ogni volta mi fa venire i brividi. Cosa chiedere di più a una canzone?”

Queste le parole Irene Grandi per descrivere il nuovo singolo, che sarà accompagnato da un videoclip ideato insieme all’eclettico artista toscano Lorenzo Andreaggi che ne ha curato la regia. Queste le sue parole.

“Ascoltando Quel raggio nella notte ho immaginato lo scenario di un mondo ormai distrutto, arido, desolato e con Irene abbiamo ideato la storia in cui due giovani sopravvissuti, grazie ad una voce che li ispira, si incontrano davanti a un misterioso portale (il site transitorie delle crete senesi) offrendoci la speranza di poter ricominciare una nuova vita, forse in un altro mondo, forse entrando in una nuova dimensione, grazie all’Amore.”

IRENE GRANDI QUEL RAGGIO NELLA NOTTE

Noi vogliamo solo noi

Come luci nella notte

Non ci siamo chiesti mai

Né come né quando né niente

Noi vogliamo solo noi

Tutto il resto non ci occorre

Non ci perderemo mai

Al di là delle apparenze

Tu

Tu mi fai vedere il sole

In un mondo che non mi illumina

Più

Tu che con le tue parole

Hai trovato un senso al vuoto dentro me

Al vuoto dentro me

Noi vogliamo solo noi

Come il cielo l’orizzonte

Oltre le difficoltà

Che ci siamo lasciati alle spalle

Tu

Tu mi fai vedere il sole

In un mondo che non mi illumina

Più

Tu che con le tue parole

Hai trovato un senso al vuoto dentro me

Al vuoto dentro me

Tu

Tu mi fai vedere il sole

In un mondo che non mi illumina

Più

Tu che con le tue parole

Hai trovato un senso al vuoto dentro me

Al vuoto dentro me

Sei quel raggio nella notte

Foto di Marco Lanza