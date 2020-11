Sarà presto disponibile il nuovo progetto discografico di Irene Grandi Lasciami andare. Si tratta di un doppio vinile disponibile in sole 300 copie, le prime 100 in vinile trasparente e le successive 200 in vinile nero.

“È in uscita un progetto speciale ed esclusivo, il doppio vinile di Irene Grandi intitolato ‘Lasciami andare’, disponibile in sole 300 copie numerate e autografate!

Un oggetto prezioso che verrà stampato solo in vinile e non sarà diffuso in rete. Un progetto ideato dalla stessa Irene nel periodo di lockdown per regalare ai fan un concerto da ascoltare a casa, e per fermare un momento importante del suo “lungoviaggio” musicale.

Da oggi parte il PRE ORDER del vinile – in versione nera o trasparente – sul sito della Cimbarecord, etichetta che ha prodotto questa opera in edizione limitata.”

Questo il messaggio postato da Irene Grandi sui social per annunciare l’uscita di Lasciami Andare.

IRENE GRANDI LASCIAMI ANDARE

Irene Grandi è reduce da un 2020 che l’ha vista prima protagonista del Festival di Sanremo con Finalmente Io. Recentemente ha pubblicato il nuovo singolo Quel Raggio nella Notte (ne abbiamo parlato Qui).

Questa, invece, la tracklist di Lasciami Andare.

LATO A

Accesa

La cometa di Halley

Eccezionale

Un Vento senza Nome

Sono come tu mi vuoi

LATO B

Un motivo maledetto

Quel raggio nella notte

Prima di partire per un lungo viaggio

I would like to take you on a journey (Pastis e Irene Grandi feat. Samantha Cristoforetti)

In vacanza da una vita

LATO C

Se mi vuoi

La tua ragazza sempre

Bruci la città

Bum Bum

LATO D

Amore amore amore amore (feat. Stefano Bollani)

Alle Porte del Sogno

Mi sei scoppiato dentro il cuore (Bonus Track)

Finalmente io (Bonus Track)

Lasciala Andare

Foto di copertina Joanna Marioni e Arash Radpour