Irene Grandi in occasione della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020 con Finalmente io, ripubblicherà la raccolta Grandissimo.

Per la terza volta che Vasco Rossi ha scritto un brano per fotografare la vita della cantautrice dopo esserci riuscito pienamente con La tua ragazza sempre (seconda al Festival di Sanremo 2000) e Prima di partire per un lungo viaggio.

Finalmente io sarà contenuto nella ristampa del Best of Grandissimo. Nella tracklist sarà presente anche l’inedito Devi volerti bene firmato da Irene Grandi con Gaetano Curreri, Piero Romitelli, Casini e Gerardo Pulli.

La nuova edizione di Grandissimo sarà nei negozi di dischi dal 14 febbraio.

Con questo disco Irene festeggia i suoi primi 25 anni di carriera…

“Faccio ciò che amo e amo ciò che faccio Il mondo cambia velocemente e così mondo della musica è cambiato moltissimo negli ultimi anni ma il sentimento che provo quando canto è lo stesso da sempre.

Mi lascio andare e mi lascio trasportare dalle note diventando un tutt’uno con ciò che sto facendo, in armonia con me stessa e con chi mi ascolta”.

Irene Grandi Grandissimo

La tracklist del disco contiene, oltre ai due inediti, cinque brani tra i quali Lontano da me e Sono qui per te che vedono Irene autrice con Saverio Lanza; I passi dell’amore, firmata dal cantautore siciliano Dimartino e Quel raggio nella notte ballad toccante che rimanda ai classici anni sessanta.

Sei classici del suo repertorio proposti nei suoi duetti con Sananda Maitreya (Terence Trent D’arby), Loredana Bertè, Levante, Fiorella Mannoia, Carmen Consoli e Stefano Bollani.

Sei hit in una grintosa versione live, tra le quali Lasciala andare, Prima di partire per un lungo viaggio e Bruci la città.

Dopo il festival di Sanremo partirà il Grandissimo Club Tour:

5 MARZO – LARGO VENUE di Roma

14 MARZO – THE CAGE di Livorno

20 MARZO – LATTERIA MOLLOY di Brescia

21 MARZO – CAP10100 di Torino

28 MARZO – LOCOMOTIV CLUB di Bologna

3 APRILE – CAPITOL HALL di Pordenone

Foto di Arash Adpour