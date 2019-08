Irene Grandi & Friends. Il 2019 rappresenta un traguardo importante per Irene Grandi.

Correva l’anno 1994 quando l’artista pubblicò il suo primo album dopo aver lanciato l’anno precedente il singolo Un Motivo Maledetto ottenendo “il pass” per il Festival tramite Sanremo Giovani. Un disco contenente diverse hit tra cui T.V.B. e Sposati Subito!.

Ora, per celebrare un quarto di secolo di musica, Irene Grandi ha annunciato un evento unico che si svolgerà il 1° dicembre al Teatro Verdi di Firenze.

Durante Irene Grandi & Friends l’artista porterà sul palco diversi amici con i quali condividerà il palco proponendo duetti e promuovendo anche l’album Grandissimo, uscito nei mesi scorsi per Cose da Grandi con distribuzione Artist First, che riassume una carriera importante e spesso vissuta come protagonista incontrastata.

“Sono già emozionata al pensiero di condividere il palco con artisti e musicisti che mi hanno supportata e ispirata in questi anni. Un concerto di ampio respiro, nel quale potrò esprimere tutta me stessa insieme ai miei amici e colleghi. Non potrà che essere un evento unico, imperdibile.”

Queste le parole di Irene Grandi, che nel frattempo è in tour (Qui l’articolo con le date).

LE COLLABORAZIONI NELLA CARRIERA DI IRENE GRANDI

I nomi degli ospiti che si esibiranno sul palco del Teatro Verdi ancora non sono stati svelati. Nella sua carriera ha collaborato con diversi artisti. I primi sono stati Simona Bencini (voce dei Dirotta su Cuba) e Stefano Bollani, con cui nel 2011 è tornata a collaborare proponendo un insolito album composto prevalentemente da cover.

Non si possono dimenticare artisti come Jovanotti (suo il brano T.V.B.) ed Eros Ramazzotti, coautore di Sposati Subito!

Un artista che ha regalato a Irene Grandi diversi brani di successo è Vasco Rossi, che, tra le altre, ha firmato La Tua Ragazza Sempre (seconda a Sanremo 2000) e Prima di Partire per un Lungo Viaggio.

Altra collaborazione che ha regalato hits come Bruci la Città e La Cometa di Halley è Francesco Bianconi dei Baustelle. Altre collaborazioni degne di nota sono quella con Cristina Donà, ma anche l’astronauta Samantha Cristoforetti.

Quest’anno Irene Grandi è tornata a Sanremo in veste di ospite, accompagnando Loredana Bertè nella serata dedicata ai duetti e alla reinterpretazione dei brani in gara.

Inoltre Irene Grandi ha collaborato con la stessa Bertè, ma anche con Carmen Consoli, Sananda Maitreya, Fiorella Mannoia, Levante e Stefano Bollani nell’ultimo album Grandissimo.

Nomi importanti, alcuni dei quali faranno sicuramente parte del cast dell’evento del 1° dicembre, Irene Grandi & Friends.

Foto di Marco Lanza