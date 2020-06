Irama: il video di “Mediterranea” racconta un universo fantastico

La macchina organizzativa per il Festival del prossimo anno è già partita, anche se potrebbe slittare di qualche settimana.

Radio Date 19 giugno 2020.Mancano pochi giorni all'inizio dell'estate e, nel radio date del 19 giugno, non ci facciamo mancare tante novità interessanti.Quali?Achille Lauro, Biondo,.

Il 19 giugno è il giorno dell'uscita in digitale del nuovo singolo di Neno, un brano dal groove ipnotico!.

Il nuovo singolo dell'artista, isn't it fine è esploso come colonna sonora di un noto spot.

Nonostante le difficoltà del lockdown, il cantautore Jurijgami non ha mai perso il sorriso. Ha annunciato la firma di un contratto con Universal.

E' uscito il nuovo singolo dei Legno Instagrammare. Per l'occasione il duo ha coinvolto la band bolognese rovere per un duetto... natuale!.

Sergio Sylvestre Inno di Mameli. L'artista, emozionato, sbaglia l'Inno di Mameli allo Stadio Olimpico poco prima dell'inizio della finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus e sui social partono gli insulti e le critiche.Il vincitore di Amici di Maria De Filippi si è esibito in uno stadio completamente vuoto e l'emozione, quella forte eco,...

Giovanni Scialpi, in arte Shalpy, ha deciso di ritirarsi alla fine di quest'anno: numerosi i messaggi d'affetto dei suoi fans.

La cantautrice romana Marina Rei torna dal 19 giugno con il nuovo singolo che anticipa il nuovo album di inediti in uscita il 26 giugno.

È in rotazione radiofonica dal 19 giugno il nuovo singolo di Zucchero Soul Mama, quarto estratto dall'album D.O.C.

La cantante toscana lancia l'altro inedito presente nell'album Grandissimo uscito in occasione della partecipazione al Festival di Sanremo.

Testo e Audio del nuovo singolo di Takagi e Ketra feat. Elodie, Mariah e Gipsy Kings che si candida come tormentone dell'estate 2020.

Il cantante sarebbe indagato per aver accettato di falsificare documenti medici, al fine di ottenere un risarcimento maggiore.

Back2back Speciale Let’s Play: la musica live da Via Asiago in diretta su Rai Radio2

Back2back Speciale Let’s Play è il format in 6 appuntamenti in diretta da Via Asiago su Rai Radio2. Tra gli ospiti Ermal Meta, Francesco Gabbani, Morgan e Bugo.