Nuovo episodio del Red Bull 64 Bars, dopo Fabri Fibra, J Lord e Massimo Pericolo è il turno di Irama.

C’è Irama tra i protagonisti della nuova stagione di Red Bull 64 Bars, disponibile sul canale YouTube Red Bull Droppa.

Dopo Fabri Fibra, J Lord e Massimo Pericolo si unisce anche l’artista, reduce da due partecipazioni consecutive a San Remo (con La genesi del tuo colore e Ovunque Sarai) al progetto sponsorizzato Red Bull e divenuto ormai culto per il rap game italiano.

Irama Red Bull Bars

Irama si conferma, per chi avesse avuto ancora un dubbio a riguardo, uno degli artisti più eclettici e completi della scena italiana, in grado di spaziare dalle ballate al reggaeton, dalle hit estive all’urban più underground.

Su una produzione curata da Junior K, che con maestria lega agli elementi del beatmaking un veloce e leggero arpeggio di chitarra e un raffinato pianoforte, Irama trasporta l’ascoltatore su un rooftop americano, raccontando in maniera viscerale sensazioni appartenenti al passato, ma legate anche al suo presente.

No che non sorrido più, ah, neanche li conto i motivi

credi che mi hai visto nudo soltanto perché mi son tolto i vestiti

L’artista emiliano si conferma in grado di rimanere credibile sulle barre, come già aveva dimostrato nell’ultimo disco Il Giorno In Cui Ho Smesso Di Pensare. Seppur mantenendo il suo stile inconfondibile per caratteristiche vocali e capacità melodiche e liriche, con un testo come di consueto ricco di immagini evocative.

red bull 64 bars

Red Bull Droppa è un progetto che vuole essere ancora di più un punto di riferimento per gli artisti del rap game italiano. Nato dall’idea di offrire un canale YouTube in grado di offrire solo musica nuova, interamente prodotta da Red Bull, insieme ai protagonisti della scena Rap e Urban, proponendosi come promotore di musica di qualità sia per artisti già affermati, sia per i big del futuro.

Moltissimi contenuti in arrivo per il 2022, oltre ai prossimi 64 Bars, divenuti fiore all’occhiello del canale grazie a performance straordinarie di artisti come Frah Quintale e Marracash, solo per citarne alcuni, e che ha visto l’iconico ritorno di Fabri Fibra, nella prima puntata di questa nuova stagione . Saranno registrati e rilasciati nuovi format originali, nel tentativo di intercettare i più interessanti movimenti e fenomeni intorno alla musica. Tra cui il neonato Red Bull Posse: una sfida creativa a un gruppo di artisti che si alternano sul beat, in un esibizione one take.