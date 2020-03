Irama Milano feat. Francesco Sarcina. Arriverà nelle radio e su tutte le piattaforme digitali. questo venerdì, 27 marzo, Milano il nuovo singolo di Irama.

A quasi un anno dall’uscita della hit estiva Arrogante Irama torna quindi con nuova musica, canzoni che segneranno una netta evoluzione nel percorso musicale di uno dei cantautori più interessanti della nuova generazione.

IRama Milano feat. Francesco Sarcina

Inizialmente il brano in uscita a fine marzo, primo estratto dal quarto album di Irama, sarebbe dovuto essere un altro.

Poi, vista l’attuale situazione di totale emergenza italiana l’artista ha scelto di lanciare un’altra canzone, un brano più particolare, una dedica d’amore per la sua città che, nei piani iniziali, non sarebbe neppure dovuto essere un singolo.

In Milano Irama duetta con un altro cantautore milanese, Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni.

Era quindi il duetto la sorpresa a cui il cantautore ha fatto accenno nei giorni scorsi sulle sue pagine social.

Milano è un brano che si prefigge come scopo anche quello di fare del bene in questo particolare momento che il nostro paese sta vivendo. Tutti i proventi artistici del pezzo infatti saranno devoluto all’Ospedale Niguarda (come avviene anche per la nostra iniziativa #iosuonodacasa)

Ma non solo, oltre a devolvere i suoi proventi Irama si è fatto promotore in prima persona delle raccolte fondi destinate alle necessità dell’Ospedale Niguarda per l’emergenza in corso (qui tutte le info).

Irama Milano feat. Francesco Sarcina testo e audio

In arrivo dal 27 marzo