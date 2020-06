Irama ha vinto Amici Speciali con Tim Insieme per l’Italia in uno scontro a suon di canzoni con Michele Bravi.

Con la sua ultima esibizione il cantautore ha ottenuto una standing ovation dalle persone presenti in studio facendo venire i brividi a tutti, pubblico a casa compreso, e spiazzando.

Irama infatti ha scelto di non cantare ma di recitare un monologo scritto da lui sulla recente tragedia razzista avvenuta in America che è costata la vita a George Floyd e che ha scatenato la rivolta della nazione.

Nell’ultima settimana l’uccisione del 46enne afroamericano George Floyd, soffocato da un poliziotto a Minneapolis (il video in cui l’uomo di colore, senza accennare reazione, lamentava di non riuscire a respirare ha fatto il giro del web), ha riposto l’accento su quel razzismo troppo spesso taciuto e perpetrato dalle forze di polizia americane, su cui disumanamente cala un velo di omertà.

L’episodio ha scatenato violente proteste in molte città di America , il grido di Black lives matter ha avuto eco in tutto il mondo, le organizzazioni internazionali per i diritti umani hanno riaffermato la necessità di difendere dei diritti inviolabili che si credevano storicamente già raggiunti.

Qui a seguire trovate il testo scritto da Irama mentre QUI potete rivedere l’esibizione.

Non riesco a respirare

e non me ne sono mai accorto

è assurdo respirare, ci pensi mai?

Non ce ne accorgiamo nemmeno mentre lo facciamo

certo ora che te l’ho detto ci fai caso, è quasi scomodo

pensaci, non è più così naturale, te lo devi ricordare

Come quando sei nel letto, con lei

e vabbè, inizi a fare l’amore

il respiro affannato di due amanti che si stringono

l’uno nell’altro come i polmoni

certo è automatico

dovessi anche pensare a respirare mentre stai facendo l’amore

sarebbe un casino

che figata, che figata il respiro, in un bosco

oh anche le piante respirano, o il mare

quando sei davanti al mare, il respiro del mare

ma che caxxo di polmoni deve avere il mare

per respirare così forte?

però lo capisco

certo oh anche io, oh io sono un cantante

io il respiro lo rubo in quel momento ne ho più bisogno io di te

anzi tu, tu mi rubi il respiro

come credi che riesca a prendere quella nota così in alto

senza fiato

no, e a te cosa serve in quel momento, anche tu respiri

ma lo sai perché respiri?

ma tu cosa respiri a fare?

Perché qualcuno ti ha dato la possibilità di respirare

togliendola a qualcun altro?

ma spiegami chi caxxo decide chi deve respirare e chi non deve

ma lo sai per cosa respiri? Lo sai che non basta respirare per essere uomini

io il mio respiro lo sputo in faccia a chi mi dice che non posso respirare

io non sono come te

io non sono un vigliacco, io non nascondo il mio inutile respiro

dietro uno stupido telefono, io non gli schiaccio la testa sull’asfalto

a come lo chiamate, un negxo, mentre sua madre lo sta cercando piangendo

mentre urla il suo nome a perdifiato e lui ruba il suo ultimo respiro

per dire “Mamma!”

Io non sono un Negxo come lui ma respiro come lui

adesso io piango con lui

adesso io sono lui

adesso non uccidermi