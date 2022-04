Indievisibile: la musica emergente torna a unirsi con Cargo, Santoianni, Andrea Strange e Lorenzo Lepore

Sabato 30 aprile la musica emergente si unirà su un palco, quello del Boogie Club di Roma, per la serata Indievisibile. Un’occasione per ripartire per due categorie, quelle degli artisti emergenti e dei piccoli live club, che più hanno pagato il prezzo della pandemia senza che nessuno si esponesse per loro.

Saranno quattro gli artisti emergenti della nuova scena musicale italiana che si alterneranno sul palco, tra loro Cargo che è stato il promotore insieme al suo produttore, David, di questa “unione artistica”.

Sul palco si alterneranno: Andrea Strange, cantautore che si muove nelle sonorità dell’Indie Folk e che quest’anno si è classificato secondo al Premio Fabrizio De André, Lorenzo Lepore che è stato tra i quattro vincitori di Musicultura 2021 con la canzone Futuro dove si è aggiudicato il “Premio per il Miglior Testo. E ancora Santoianni, cantautore milanese già finalista nel 2018 a Musicultura, che è da poco uscito con il suo secondo album, Non Ho Santi In Paradiso e Cargo, cantautore e producer, vincitore assoluto del contest 1MNEXT2021, che lo porta ad esibirsi al Concerto del Primo Maggio.

Indievisibile rappresenta anche la prima data del tour di Cargo, realizzato grazie al premio di Nuovo Imaie per il vincitore dell’1MNEXT2021.

I musicisti che accompagneranno i quattro artisti sul palco sono David Giacomini alla chitarra, Matteo Di Francesco alla Batteria e Pierpaolo Ranieri al Basso.

Per partecipare alla serata che si svolgerà al Boogie Club in via Gaetano Astolfi 63/65 a Roma la prenotazione è obbligatoria mandando un Whatsapp al 333.1279800. Apertura porte alle ore 20, inizio dello show ore 21:30 circa. Dinner dalle 20. Ingresso in base a normative anti covid vigenti.