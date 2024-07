In “Vivo” Mediterraneo Collabora con Giolero per cantare un Inno alla Vita

Torna Mediterraneo con un nuovo singolo, Vivo, in featuring con Giolero.

Mediterraneo è il progetto discografico di Paolo Bonazza, e viene descritto come un luogo di interazioni e relazioni artistiche che, come il mar Mediterraneo, abbraccia Nord e Sud.

Al centro del progetto la melodia, il ritmo e soprattutto il testo, la poesia in una canzone. La particolarità di Mediterraneo è che per ogni canzone, l’autore sceglie con cura gli interpreti che percepisce essere più adatti a esprimere le giuste emozioni.

Il primo singolo di questo progetto, cominciato a giugno 2022, è stato Sudare Sodo, cantato da Marco Gatti, il secondo Vento, con Roberta Giallo e Malavoglia, il terzo Ciao Michele è stato interpretato da Vale CMQ, e il quarto Funk You, con Lorenzo Minarini.

Giolero è invece lo pseudonimo di Giordano Spagnol (Lugano, 17 aprile 2000), cantautore trasferitosi a Bologna per studiare comunicazione che ha iniziato la sua carriera musicale nel 2021 con il singolo SASSI x FUMO.

Con il produttore Neihardt ha realizzato l’album Anagrafe del 2022 e attualmente sta lavorando al nuovo EP, Le Vacanze obbligatorie, ispirato alla sua esperienza militare.

Nell’ultimo anno l’artista inizia a collaborare con la casa discografica Miraloop come autore, esperienza in cui incontra Mediterraneo e lavora al pezzo in uscita Vivo.

MEDITERRANO LANCIA VIVO

Il nuovo singolo è stato prodotto da Gerolamo Sacco su musica di Paolo Bonazza e testo scritto a quattro mani con il cantautore Giolero, interprete del brano stesso.

La canzone descrive il vivere intensamente, da protagonisti, “Vivo come un divo” anche nelle cose ordinarie di ogni giorno.

Vivo è un inno alla vita in tutte le sue sfumature; le emozioni, seppur a volte negative, non vengono nascoste, bensì superate.

Il brano esprime il tentativo di immergersi nella bellezza e piacevolezza del vivere in un mondo in cui si corre sempre di più e in cui si cerca la felicità nelle cose superflue.

Ecco come la racconta Mediterraneo…

“Lavorare con Giolero è stato molto divertente, la sua giovanissima età ha dato energia al nostro lavoro e a questa canzone. Amo questo brano perché aiuta a riflettere sui nostri tempi. Spero sia un balsamo per l’anima di chi l’ascolterà.”

Queste invece le parole di Giolero:

“Ho conosciuto Paolo Bonazza negli studi della Miraloop e mi ha fatto sentire la sua demo; abbiamo deciso insieme di alleggerire il testo, rendendo il brano più giocoso e scherzoso, rappresentandoci perfettamente: nonostante tutte le difficoltà che si possono affrontare, riusciamo a prendere la vita con il sorriso, sempre e comunque.”

A seguire il videoclip ufficiale è stato realizzato da Niccolò Sacco.