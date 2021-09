In attesa di Tale & Quale Show Dennis Fantina lancia il singolo “Senti”

Dennis Fantina Senti testo del nuovo singolo del vincitore di Saranno Famosi, la prima edizione di Amici di Maria De Filippi, pronto a tornare in tv con Tale & Quale Show.

L’artista manca dalle scene discografiche da sei anni (se escludiamo la parentesi del duetto con Luca Maris nel 2020). Risale al 2015 infatti l’uscita del singolo Intensamente.

Ora Dennis è pronto a tornare in radio e sugli store di musica digitale con il singolo Senti, un brano che anticipa un nuovo progetto discografico e la partecipazione su Rai1 al programma Tale & Quale Show. Lo spettacolo ideato e condotto da Carlo Conti nel corso degli anni ha attinto a piene mani dal mondo di Maria De Filippi: da Valerio Scanu a Federico Angelucci passando per Virginio.

E Dennis Fantina, per chi non ricordasse è il primo vincitore della storia di Amici nell’unica edizione in cui il programma portò il nome di Saranno Famosi per poi cambiarlo per una questione di diritti.

Dopo il programma l’artista ha realizzato due dischi con brani scritti da Elisa, Mango e Michele Zarillo, diversi singoli, recitato a teatro in Grease, partecipato a Notti sul ghiaccio, fatto lo speaker e Vj per Radio Italia.

Il nuovo singolo, Senti, è stato composto da Tomaso Baldassi ed una canzone “lirica” che ripercorre melodie mediterranee quasi classiche usando ritmiche moderne, incisive e costanti.

Tutto questo lo si percepisce anche quando l’arrangiamento prevede dei respiri, delle pause dalla componente ritmica, con un effetto corale innescato in particolare dal cambio di tonalità, alla Bolero di Ravel.

La produzione esecutiva audio/video è della discografica IMA Italiana Musica Artigiana diretta da Gianluca Fiorentini. Quest’ultimo ha anche arrangiato il brano con Massimo Passon.

Il brano sarà accompagnato da un videoclip diretto da Ronnie Roselli che vede come protagonisti Martina Croce e lo stesso Dennis Fantina.

Dennis Fantina Senti Testo

Senti

la voce che ti sta parlando

sono parole, pensieri che ora canto a te

lo so che il chiasso può coprirne il senso

ma io ci sono

e sempre ci sarò per te

sei inevitabile, lotterò

accanto a te

Senti

l’urgenza che il regno sia dell’anima

soffio vitale per chi tra noi risplenderà

Vedrai

realizzerai le tue speranze

stella polare

la nostra forza brillerà

ciò che io sono sai

tuo ormai, se lo vorrai

Senti

l’urgenza che il regno sia dell’anima

soffio vitale per chi tra noi risplenderà

Senti

l’amore, onesto ed incrollabile

eterna fiamma che

contaci, ci scalderà

senti, l’urgenza che il regno sia dell’anima

soffio vitale per chi tra noi risplenderà