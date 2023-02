Importante comunicazione dalla Sony Music Italy:”Non credete alle proposte fraudolente sul web”

A mezzo comunicato stampa la Sony Music Entertainment Italy ci tiene ad avvisare tutti i propri followers e gli artisti emergenti di alcuni casi gravi che stanno avvenendo.

Questa è la comunicazione integrale:

Comunichiamo a tutti i nostri followers e utenti che ci sono stati segnalati casi di persone le quali, spacciandosi per funzionari di Sony Music Entertainment Italy Spa ed attribuendosene falsamente le qualità ed il ruolo aziendale – nonché spendendo falsamente la denominazione sociale, il marchio ed altri segni e/o dati di titolarità esclusiva della nostra società – hanno preso contatto con alcuni di voi prospettando collaborazioni artistiche con la nostra società e/o inviando proposte contrattuali, chiedendo altresì il pagamento di somme di danaro.

Nel precisare che non sono queste le modalità con cui i nostri funzionari entrano in contatto con i propri interlocutori in campo artistico e che in nessun caso gli stessi sollecitano il pagamento di somme di denaro, sottolineiamo come, in questi casi, si sia trattato di false e fraudolente comunicazioni, inviate da soggetti estranei alla nostra organizzazione.

Vi invitiamo quindi a prestare la massima attenzione a qualsiasi comunicazione doveste ricevere da sedicenti funzionari della nostra società, con la precisazione che il solo legittimo dominio di Sony Music Entertainment Italy Spa corrisponde al nome univoco @sonymusic.com e che, quindi, i soli indirizzi email utilizzati dai funzionari della nostra società sono quelli così declinati: [nome].[cognome]@sonymusic.com

Ove foste destinatari di una comunicazione analoga a quelle sopra descritte, vi invitiamo a sporgere denuncia ai competenti uffici della Polizia Postale.

Sony Music Entertainment Italy Spa ha a sua volta già dato incarico ai propri legali di denunciare tali attività fraudolente all’Autorità Giudiziaria affinché gli autori di detti deprecabili comportamenti siano perseguiti ai sensi di Legge.