I’M NOT A BLONDE torna con “Talk of Love”, il singolo che svela la natura di “This is Light”, la parte due del loro raffinato progetto

I’m Not a Blonde Talk of Love testo del nuovo singolo uscito il 18 febbraio, che anticipa il nuovo album.

Talk of Love è uscito per Inri / Metatron e anticipa il nuovo EP del gruppo I’m Not a Blonde, che si chiamerà This is Light, in uscita l’8 aprile. Insieme al precedente Welcome Shadows, uscito alla fine del 2021, completa il quarto progetto discografico in studio del duo electro-pop italo-americano.

I due EP insieme costituiranno l’album Welcome Shadows, This is Light, il quarto nella discografia della formazione composta dalla milanese Camilla Benedini e l’italoamericana Chiara Castello. Un progetto raffinato, articolato sul dualismo fra ombra e luce, distopia e utopia, senso della fine e urgenza di rinascita. Talk of Love rappresenta il punto di passaggio, un rito iniziatico: è il momento di abbandonare le ombre e lasciarsi travolgere da una visione più luminosa e carica di speranza.

I’m Not a Blonde fra arpeggiatori, synth, chitarre melodiche e cassa in quattro, in Talk of Love rappresentano il risveglio della natura alla fine dell’inverno, il lasciarsi alle spalle le proprie paure per imparare a credere in se stessi e negli altri, la gioia di uno sguardo nuovo, più ampio e capace di accogliere tutta la bellezza e la potenza di questo pianeta.

Il brano è così la nemesi della traccia Winter is not coming che in Welcome Shadows denunciava, in sintonia con il movimento Fridays for Future, la distruttività dell’azione umana sull’ambiente. Invece, Talk of Love è il momento in cui si delinea un futuro diverso.

due date dal vivo

Intanto, le I’m Not a Blonde si esibiranno live in due appuntamenti:

26 febbraio, BOLOGNA: Circolo Dev

11 marzo, GENOVA: Giardini Luzzati

i’m not a blonde talk of love testo

What if I never found out

What if I never knew

What if I had waited for

Some one to show me first

I could stay in my nest

Right here where I can rest

But how can I resist

To this gentle breeze

This is a talk of love

This is a talk of love

This is a talk of love

Spreading around the world

Everything looks so perfect

Everything looks so bright

Everything looks so perfect

Everything looks so right

From up here

This is a talk of love

This is a talk of love

This is a talk of love

Spreading around the world

This is a talk of love

This is a talk of love

This is a talk of love

Soaring from above

Foto di Alessia Cuoghi. Artwork di Gergely Agoston.